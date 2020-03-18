Trabzonsporlu Uğurcan Çakır transferine koronavirüs (corona virüsü) engeli

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da forma giyen kaleci Uğurcan Çakır için Avrupa'nın dev kulüpleri transfer takibinde. Ancak; bu sefer, Uğurcan'ı izlemeye gelen izleme ekipleri bir engele takıldı. Scout ekipleri Uğurcan'ı neden izleyemedi? İşte yanıtı...



Fanatik'te yer alan habere göre; Trabzonspor'da sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Uğurcan Çakır için Liverpool ve Chelsea'nin oyuncuyu izleme planları koronavirüs önlemlerine takıldı. Birçok Avrupa temsilcisi, birkaç maçta 23 yaşındaki eldiveni çıplak gözle izledi.



Liverpool ve Chelsea Başakşehir maçında izletmeyi düşünüyordu



İngiliz devleri Liverpool ile Chelsea de haftalar öncesinden Pazar günü oynanan Başakşehir mücadelesine oyuncu izleme ekiplerini göndermeyi planlıyordu. Ancak; koronavirüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda bu ekipler scoutlarını gönderemedi.



Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'da kaç maçta oynadı?



Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'da 33 maçta 2936 dakika süre aldı ve 1 de asiste imza attı.