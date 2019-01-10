Trabzonsporlu Ünlü Futbolcu Rodallega, Kendisini Dolandırmak İsteyenler Hakkında Suç Duyurusunda...
1 saat önce
IHAAW104954-ASA/10-01-2019- Trabzonsporlu ünlü futbolcu Rodallega, kendisini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
IHAAW104954-ASA/10-01-2019
- Trabzonsporlu ünlü futbolcu Rodallega, kendisini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Rodallega'nın 2,5 milyon lirasının dolandırılmaya çalışıldığı öğrenildi. 10.01.2019 10: 49: 54 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:55 Kaynak: İHA
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