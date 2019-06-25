Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ailesiyle tatilin tadını çıkartıyor
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Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ailesiyle tatilin tadını çıkartıyor

1 saat önce

Trabzonspor'da, transferin bir numaralı ismi Yusuf Yazıcı ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartıyor.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ailesiyle tatilin tadını çıkartıyor, System.String[]
Trabzonspor'da, transferin bir numaralı ismi Yusuf Yazıcı ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartıyor.

A Milli Takımın ve Trabzonspor'un başarılı isimlerinden Yusuf Yazıcı, transfer gündeminden uzak bir şekilde ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartıyor. Babası, annesi, abisi ve küçük kardeşiyle birlikte tatil yapan Yusuf Yazıcı, abisi Cihan Yazıcı ile birlikte deniz paraşütüne binerek stres attı.

Avrupa'nın önemli kulüplerinden gelen transfer tekliflerine bordo-mavili kulüp şimdilik sıcak bakmazken, Yusuf Yazıcı'nın peşini bırakmayan Fransız kulübü Lille'nin son teklifini yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Son olarak 15 Milyon Euro gibi bir rakam ile bordo-mavili kulübün kapısını çalan Fransız ekibi, önümüzdeki günlerde bu rakamı yükselterek yeniden Trabzonspor'un kapısını çalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:09 Kaynak: İHA
Cihan Yazıcı, Trabzonspor, Yusuf Yazıcı, Spor
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