Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ile Pereira Açıklamalarda Bulundu

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ Antalya, -



Spor Toto Süper Lig'in 2'nci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor'da genç futbolcu Yusuf Yazıcı ve Portekizli futbolcu Joao Pereira basın toplantısı düzenledi.



Kamp yaptıkları otelde açıklamalarda bulunan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'u Avrupa'da temsil etmek ve hayalleri olduğu için de en iyi seviyeye çıkmak istediğini söyledi.



Pereira ise Trabzon'un futbolla yaşadığını galip geldiklerinden sonra şehirde bulunan insanların yüzlerindeki mutluluğun paha biçilmez olduğunu ifade etti. Portekizli futbolcu, bordo mavili ekibin şampiyonluk ve başarılar elde edebilecek kadrosu olduğunu da dile getirdi.



"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"



Ligin ikinci yarısıyla ilgili olarak Yusuf, "Onazi'nin sakalığında sonra orta saha oynamaya başladım hocam nerede görev veriyorsa en iyisini yapmaya çalışıyorum eksikliği kapatarak takımıma faydalı olmaya çalışıyorum" dedi.



"TRABZON ŞEHRİNİ AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"



Yusuf Yazıcı, önceliğinin Trabzonspor olduğunu belirterek, "Genç arkadaşlarımız adına yönetim ve Ünal hocaya teşekkür ederim. Altyapıdan 19 oyuncu var ve onlar adına çok mutluyum. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Trabzonspor'a uzun yıllar hizmet ederler, çok gayretliler. Transfer olacaksam bu formanın hakkını verir ve taraftarlardan helallik aldıktan sonra ayrılırım. Şartlar oluşursa Trabzon şehrini Avrupa'da temsil etmek isterim" şeklinde konuştu.



"EN İYİ SEVİYEYE ÇIKMAK İSTİYORUM"



Yusuf, futbolcunun psikolojik ve zihinsel olarak güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Futbola baktığımızda sadece futbol fiziksel görünüyor. Futbol, fiziksel psikolojik ve zihinsel olarak daha yoğun. Bakıyı mental olarak güçlüysen aldırıyorsun. Kendini geliştirmek zorundasın. Hayallerim var ve en iyi seviyeye çıkmak istiyorum" diye konuştu.



"AVRUPA'NIN EN İYİ KULÜPLERİNDE OYNAMAK İSTERİM"



Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan ayrıldığında Avrupa'nın iyi takımlarında forma giymek istediğini dile getirirken, "Ayrılırsam en iyi kulüplerde oynamak istiyorum. Ama önceliğim Trabzonspor'un başarısı. İkinci yarıda çok daha iyi yerlere nasıl geliriz onu düşünüyorum. Avrupa'ya gittiğimde de oynayacağım takımlar tabii ki iyi takımlar olacaktır" açıklamasında bulundu.



"TRABZONSPOR BİR KULÜPTEN DAHA FAZLASI"



Yusuf, kaptanlık yapmanın önemine değinerek, "Trabzonspor Kulübü bir kulüpten fazlası. Sokakta, otobüste, dolmuşta herkes Trabzonspor'u yaşar. Böyle şehrin takımında kaptanlık yapmak gurur verici. Bu sorumluluğu bana verenlere teşekkür ederim. Sorumluluğun farkında, daha ağırbaşlı bir Yusuf göreceksiniz. İyi şekilde bu görevi yapacağız. Beden eğitimi spor fakültesinde eğitim görüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Biz genç arkadaşlara örnek olmaya çalışıyoruz, rol modeliz. Bilgi güçtür ve her anlamda kendimizi geliştirmeliyiz. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum" dedi.



"OLCAY AĞABEYİN DURUMU YÖNETİMSEL"



Yusuf, kadro dışı kalan Olcay Şahan ile ilgili olarak, "Yönetimsel bir karar. Olcay ağabey bize çok yardımcı oldu. Ben de bazı konuları Olcay ağabeyden öğrendim onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.



PEREIRA: "ANTRENMANLARDA İKİNCİ AİLEMLE BİRLİKTEYİM"



Takımın 2'nci kaptanı Pereira, kamp çalışmaları ile ilgili olarak, "Sevdiğim işi yapıyorum ve zevk alıyorum. Antrenmanlarda ikinci ailemle beraberim. Tüm vaktimi onlarla geçiriyorum, sahaya çıkınca da aileme yardımcı olmaya çalışıyorum. Saha içinde kazanmaya çalıyorum, kaybetmekten nefret ediyorum. Bu nedenle hırslı görünüyor olabilirim" diye konuştu.



"GENÇ OYUNCULARIMIZ İYİ YERLERE GELECEK"



Pereira, genç oyunculara her zaman destek olduklarını vurgulayarak, "Her zaman devre arası kampları gençler için olumlu olmuştur. Yusuf, Abdülkadir, Hüseyin, Murat gibi oyuncular ellerinden geleni yapıyor. Bu arkadaşlarımız için de onlar güzel örnek ve aynı yoldan geçiyorlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapmalılar. Hayalleri olmalı. Çok iyi yerlere geleceklerini görecekler. Umarım şans yanlarında olur" şeklinde konuştu.



"TRABZON FUTBOLLA YAŞIYOR"



Trabzon şehri hakkında da konuşan Pereira, "Trabzon'a geldiğimizde insanlar bana çok yardımcı oldu. İnsanı mutlu eden bir durum. İnsanlar yanında olmaya çalışıyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Buraya alışmak çok zaman almadı. Trabzon futbolla yaşıyor. Basketbol maçına gidince orada da ateşli bir taraftar görüyorsunuz. Kazanınca insanların yüzündeki mutluluğu görmek paha biçilmez. Eski oyuncular da bana söylemişti. Kazanıp onları mutlu etmek istiyoruz" dedi.



"ŞAMPİYONLUKLAR ELDE EDEBİLECEK BİR KADROMUZ VAR"



Trabzonspor kadrosunun büyük başarılar için yeterli kadroya sahip olduğuna değinen Pereira, "Kadromuzu yeterli görüyorum. Takımları karşılaştırdığımızda tecrübeli genç ve yetenekli, bir kadro olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluk ve başarılar elde edebilecek bir kadromuz var. 29 puanla 2'nci sıradayız ve 4 takım daha var. Küçük hatalarda aşağıya düşebiliriz. Adım adım gitmeyi düşünüyorum, mutlu son istiyoruz ama bunun için adım adım gidip maç maç bakmalıyız. Trabzonspor, başarılar, kupalar elde etmiş ve herkesi şaşırtmış bir kulüp. Taraftarın bilmesi gereken bunun kolay olmadığı. Bugün kolay değil yarın da kolay olmayacak. Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz ama kolay değil. Başarılar bir günde kazanılmaz. Bu bir süreçtir" açıklamasında bulundu.



"GENÇ ARKADAŞLARA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUM"



Kaptan olmanın sorumluğunu yaşadığına vurgu yapan Pereira, "Trabzonspor gibi bir kulübün kaptanlığını yapmanın sorumluğunun farkındayız. Hem mutluyum ve gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Kaptanlık pazubandını takmadan önce de böyleydim. Yine olduğum kişiyim, genç arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum Önemli olan niyet ve birbirimize yardım ediyoruz. Genelde evde vakit geçiren, köpeğiyle vakit geçirmeye çalışan birisiyim" şeklinde konuştu.



"İYİ PERFORMANS GÖSTERDİĞİNİZ ZAMAN SEVİLİYORSUNUZ"



Pereira, Türkiye'de bulunan Portekizli futbolcuların sevilmesi ile ilgili olarak şunları söyledi: "Ülkemiz dışında Avrupa'nın büyük takımlarında başarılar elde eden futbolcular var. Andre Silva, Bernardo Silva büyük liglerde başarılar elde ettiler. Bu sevginin performansla geldiğini düşünüyorum. Beşiktaş'a Quaresma ikinci kez geldi ve iyi performans gösterdi. Pepe ise takımda az kalsa da gösterdiği performans ile taraftar tarafından çok sevildi. Bizim işimiz futbol ve en iyi performansı gösterdiğiniz zaman insanlar size bu sevgiyi gösteriyor, bu da normal."



"MUTLU ANLARIN KEYFİNİ ÇIKARAN BİRİSİYİM"



Hayatında mutlu olduğu anları çoğaltmayı düşündüğünü vurgulayan Pereira, "Kendi işini seven, takımda fizyoterapisti gerekirse malzemeciyi kızdıran birisiyim. Kaybetmekten nefret eden birisiyim. Sahada böyle görebilirsiniz ama saha dışında mutlu olmak için her şeyi yapan birisiyim. Açlık, savaş varken insanlar mutlu olduğu anı en iyi şeklide değerlendirmeli. Son anlarımızda mutlu olduğumuz anları hatırlayan birisiyim" dedi.



"SOSYAL MEDYAYI KULLANIYORUM"



Pereira, sosyal medya kullanımı ile ilgili olarak, "Sosyal medyayı ben de kullanıyorum. Sosyal medyada bu kadar kavgacı değil de mutlu insanlar olduğumuzu görebiliyorlar. Bunun da fırsat olduğunu düşünüyorum. Her zaman kavga eden birisi gibi görünebilirim ama böyle birisi değilim" ifadelerini kullandı.



Yusuf Yazıcı ve Pereira, kendilerine yöneltilen ligin ilk yarısında unutamadıkları en güzel gol ve galibiyet hakkında ise Hugo Rodellaga'nın Kasımpaşa'ya attığı golü ve 7-8 yıl sonra kazanılan Fenerbahçe maçını unutamadıklarını söylediler.



