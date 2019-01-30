Son Dakika Haberleri: Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

19 dakika önce

Trabzonsporlu futbolcular, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya Sürpriz Doğum Günü Kutlaması, System.String[]
Trabzonsporlu futbolcular, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman ve futbolcular, 22 yaşına giren Yusuf Yazıcı'ya doğum günü dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürpriz bir kutlama yaptı.

Karaman, kutlama için hazırlanan pastadan ikram ettiği Yazıcı'nın yeni yaşını tebrik etti. Takım kaptanı Jose Sosa ve diğer futbolcular da Yazıcı'nın doğum gününü kutlayarak sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:20 Kaynak: AA

Karaman, Yusuf Yazıcı, Spor
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