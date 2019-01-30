Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
19 dakika önce
Trabzonsporlu futbolcular, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı'nın doğum gününü kutladı.
Trabzonsporlu futbolcular, takım arkadaşları Yusuf Yazıcı
'nın doğum gününü kutladı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman
ve futbolcular, 22 yaşına giren Yusuf Yazıcı'ya doğum günü dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde sürpriz bir kutlama yaptı.
Karaman, kutlama için hazırlanan pastadan ikram ettiği Yazıcı'nın yeni yaşını tebrik etti. Takım kaptanı Jose Sosa
ve diğer futbolcular da Yazıcı'nın doğum gününü kutlayarak sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:20 Kaynak: AA
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