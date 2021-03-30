Trabzonsporlular'da başkan değişmedi - Son Dakika

Trabzonsporlular'da başkan değişmedi

30.03.2021 11:55
Trabzonsporlular'da başkan değişmedi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma derneği genel kurulunda mevcut Başkan Mustafa Bilgin yeniden başkan olarak seçildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma derneği genel kurulunda mevcut Başkan Mustafa Bilgin yeniden başkan olarak seçildi.

Korona virüs salgınının ardından kongrelerini yapmayan sivil toplum kuruluşlarına ay sonuna kadar kongre yapması gerektiği bildirilmesinin ardından Düzce'de bir çok sivil toplum kuruluşu kongrelerini yapmaya başladı. Bu kapsamda Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği de genel kurulunu gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut Başkan Mustafa Bilgin güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçildi.

Başkan Mustafa Bilgin'in yönetim kurulunda Başkan Yardımcılığını Ali Akgün, Erdoğan Yılmaz ve Ertuğrul Atalı yapacak. Yönetim Kurulu'nda ise Ömer Kaya, Cengiz Demir, Serkan Durnaoğlu, Mustafa Demirci, Abdülkadir Aycan, Ali Kemal Gülay, Erkan Koç, Erhem Çelikarslan, Gökhan Ayvaz, Serkan Aydın ve Varol Keleş yapacak. Yedek yönetim kurulu üyelerinde ise Celal Çelik, Ekrem Can, Erdal Demir, Kudret Koz, Murat Akgünoğlu, Mustafa Cevat Gün, Sıtkı Yılmaz, Sinan Doğan, Şenol Aktürk, Zeki Bektaş ve Adnan Polat yer alıyor.

Denetleme kurulunda Gökhan Yiğit başkanlık yaparken, Bayram Bayoğlu ve Osman Çelikarslan asil olarak seçildi. Kamil Ayvenli, Ömer Faruk Atabaş ve Yaşar Ertuğral denetleme kurulu yedek üyeliğine seçildi. - DÜZCE

Trabzonsporlular'da başkan değişmedi

Mustafa Bilgin, Koronavirüs, Kongre, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonsporlular'da başkan değişmedi - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyarlarca insanın ilk doz aşıya dahi erişememesi insani değerler adına endişe verici Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında Milli Takım'a seçilen 18 yaşındaki forvet Enis Destan, bu sezon attığı gollerle Avrupa devlerinin takibi altında DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira CHP'li Yavuzyılmaz'dan bomba iddia: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un aylık maaşı 200 bin lira Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı
Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı         
11:57
Vatandaşın marketten aldığı kaşar peynirinin içinden eldiven parçası çıktı Vatandaşın marketten aldığı kaşar peynirinin içinden eldiven parçası çıktı         
11:24
Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor         
11:17
Cumhur İttifakı, %7'lik seçim barajında uzlaştı! Çözülemeyen tek maddeyi ise liderler özel olarak görüşecek Cumhur İttifakı, %7'lik seçim barajında uzlaştı! Çözülemeyen tek maddeyi ise liderler özel olarak görüşecek         
11:02
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu 2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu         
10:51
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok Küçük kıza istismarda bulunan iş insanı tutuklandı, para teklif edildiği öne sürülen anne isyan etti: Benim satılık kızım yok         
10:32
İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak İngiliz mutasyonunda korkutan gelişme! Çocukları etkiliyor, kalp hastalıklarına sebep olacak         
10:12
Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti Eski sevgilisini öldürüp son kurşunu kendine sıkan genç hastanede hayatını kaybetti         
09:54
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu Bizimkiler ile tanınan oyuncu Atılay Uluışık, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu         
07:23
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 12:05:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonsporlular'da başkan değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei