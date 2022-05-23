Trabzonsporlular şampiyonluğu Berlin'de de kutlayacak - Son Dakika
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Trabzonsporlular şampiyonluğu Berlin'de de kutlayacak

23.05.2022 11:57
Trabzonsporlular şampiyonluğu Berlin'de de kutlayacak

Berlin Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği, Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğunu kutlamak ve Trabzon kültürünü tanıtmak amacıyla büyük bir aile şenliği kutlaması organize ediyor.

Berlin Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği, Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğunu kutlamak ve Trabzon kültürünü tanıtmak amacıyla büyük bir aile şenliği kutlaması organize ediyor.

Dernek başkanı İsmail Kadayıfçı, 26 Mayıs'ta Berlin yakınlarındaki Trebbin beldesinde 100 dönüm arazi üzerinde şampiyonluk kutlaması ve aile şenliği yapacaklarını belirterek, "Bu şenliğe sadece Trabzonsporlular değil tüm halkımız davetlidir." diye konuştu.

Kadayıfçı, Trabzon kültürünü tanıtmak amacıyla yapılacak şenliğe Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara, Karadenizli sanatçılar Hülya Polat, Sinan Yılmaz, Dinçer ve Tahsin Terzi'nin katılacağını açıkladı.

Şenlikte Trabzonsporlu futbolcuların imzaladığı üç adet Trabzonspor şampiyonluk formasının derneğe bağışlanmak üzere açık artırmayla satışa sunulacağını kaydeden Kadayıfçı, şenlik alanında çok sayıda yöresel yemeğin sunulacağını dile getirdi.

Trabzon'un plaka kodunun 61 olduğuna işaret eden İsmail Kadayıfçı, Almanya'ya işçi göçünün 61. yılında Trabzonspor'un uzun bir aradan sonra şampiyon olmasının çok güzel bir tesadüf olduğunu belirtti.

Trabzonsporlular şampiyonluğu Berlin'de de kutlayacak
Trabzonsporlular şampiyonluğu Berlin'de de kutlayacak
Trabzonsporlular şampiyonluğu Berlin'de de kutlayacak
Trabzonsporlular şampiyonluğu Berlin'de de kutlayacak
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Kaynak: AA

Trabzonspor, Trabzon, Berlin, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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