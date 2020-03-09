TRAC Aydın Şubesinde Çalışkan dönemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRAC Aydın Şubesinde Çalışkan dönemi başladı - Son Dakika

TRAC Aydın Şubesinde Çalışkan dönemi başladı

6 saat önce

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi Olağan Genel Kurul'da dernek başkanlığını yürüten Murat Yanar, başkanlık görevini Kaan Çalışkan'a devretti.

TRAC Aydın Şubesinde Çalışkan dönemi başladı, System.String[]

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi Olağan Genel Kurul'da dernek başkanlığını yürüten Murat Yanar, başkanlık görevini Kaan Çalışkan'a devretti.


Genel kurul sonrası dernek başkanlığına Kaan Çalışkan, başkan yardımcılığına Semih Demirel, sekreterliğe Arif Onur Bütün, saymanlığa Serhat Gökalp ve yönetim kurulu üyeliğine Hilmi Duruoğlu seçildi.


Olağan genel kurul sonrası dernek üyeleri ve eski yönetime teşekkürlerini ileten Çalışkan, "Amatör telsizcilik teknik-sosyal bir hobi olmasının yanı sıra acil-afet durumlarında birincil ve kesintisiz iletişim aracıdır. Bunu ülkemizde yaşanan son depremlerde deneyimleyerek gördük. Aydın TRAC'ın genç yönetimi olarak bölgemizde elektronik haberleşme ve acil-afet haberleşmesi konularına meraklı, nitelikli gençler yetişmesi ve bölgemizin acil afet durumlarına karşı hazırlıklı olması için gerekli çalışmaları yapacağız. 20 gün sonra ilimizde yapılacak olan uluslararası deprem tatbikatında, haberleşme hizmet gurubu üyesi olarak birinci önceliğimiz kurumlar arası iletişimi kesintisiz sağlamak olacak" dedi.


Amatör telsizcilik, elektronik haberleşme ve acil-afet haberleşmesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirten Başkan yardımcısı Semih Demirel ise Aydın ilinde belge sahibi amatör telsizci sayısının yükselmesi için gerekli eğitim çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını ifade etti. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
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