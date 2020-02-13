TRAC yönetimi, Nazilli Belediyesi yetkilileriyle deprem tatbikatını görüştü - Son Dakika

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyeleri, Aydın'da yapılacak bir deprem tatbikatı öncesinide Nazilli Belediye Başkan yardımcıları Kadir Mutlu, Soner Yelkovan ve Mustafa Tınaz ile toplantı yaptı.

Nazilli TRAC Şubesinde düzenlenen toplantıya TRAC Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Şase, Genel Sekreter Muhsin Bozkurt, Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok da katıldı.

Şase, toplantıda, Aydın'da 30 Mart'ta yapılması planlanan deprem tatbikatına ilişkin bilgi verdi.

Kadir Mutlu, yerel yönetimler olarak TRAC'ın saha tecrübesinden yararlanarak iş birliği içinde plan ve hazırlıklar yapacaklarını söyledi.