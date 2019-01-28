Son Dakika Haberleri: Tradeall: Yurt İçi, Yurt Dışı ve Forex Piyasaları Tek Platformda

Tradeall: Yurt İçi, Yurt Dışı ve Forex Piyasaları Tek Platformda

39 dakika önce

Ak Yatırım, işlem platformu TradeAll'u yenileyerek yurt içi, yurt dışı ve forex piyasalarını tek platformda yatırımcılarla buluşturuyor.

Tradeall: Yurt İçi, Yurt Dışı ve Forex Piyasaları Tek Platformda, System.String[]
Ak Yatırım, işlem platformu TradeAll'u yenileyerek yurt içi, yurt dışı ve forex piyasalarını tek platformda yatırımcılarla buluşturuyor.

Ak Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, yenilenen TradeAll ile tüm piyasalarda işlemler gerçekleştirilebiliyor.  Buna göre;

TradeAll TR ile yurt içi piyasalara ulaşım sağlayarak, fiyat izleme, işlem yapabilme ve yatırım danışmanlığı kapsamında algoritma ve ileri seviye işlem fonksiyonlarıyla yatırımlarına yön verebiliyorlar.

TradeAll FX ile tezgahüstü forex piyasalarında bir çok parite çifti, değerli metal, endeks ve emtiada kontrat işlemlerini anlık olarak gerçekleştirebiliyor, hesaplarına diledikleri anda teminat aktarıp, 5/24 destek hattına erişebiliyorlar.

TradeAll UP ile kullanıcılar uluslararası vadeli işlem kontratları ve global borsalara anlık olarak erişebiliyor, tek hesap üzerinden farklı piyasalarda işlem yapabiliyor ve 5/24 destek hattı ile iletişime geçebiliyorlar.

Yenilenen TradeAll'u yatırımcıların beklenti ve ihtiyaçlarına göre yepyeni bir uygulama olarak hayata geçirdiklerini belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, "Yeni nesil teknolojiye ve uzmanlığa önem veren vizyonumuz ile işlem platformumuz olan TradeAll'u müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre yepyeni bir uygulama olarak hayata geçirdik. Sürekli geliştireceğimiz TradeAll uygulamamız ile teknolojiye yaptığımız yatırımları 2019 yılında da devam ettirerek, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre yatırımlarına değer katmaya devam edeceğiz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:13 Kaynak: DHA

Ekonomi
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