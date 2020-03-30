Trafiğe 1 ayda 53 bin 135 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trafiğe 1 ayda 53 bin 135 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Trafiğe 1 ayda 53 bin 135 aracın kaydı yapıldı

6 saat önce

Trafiğe şubat ayında 53 bin 135 aracın kaydı yapılırken, 4 bin 648 aracın trafikten kaydı silindi.

Trafiğe 1 ayda 53 bin 135 aracın kaydı yapıldı, System.String[]

Trafiğe şubat ayında 53 bin 135 aracın kaydı yapılırken, 4 bin 648 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı söz konusu ayda 48 bin 487 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 22 milyon 940 bin 636'dan, 23 milyon 293 bin 489'a yükseldi. Bunların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 53 bin 135 olarak gerçekleşti. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 60,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 15,2 ile motosiklet, yüzde 13,9 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile traktör, yüzde 2,3 ile kamyon, yüzde 1,1 ile minibüs, yüzde 1 ile otobüs ve yüzde 0,3 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 43,8 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı söz konusu dönemde özel amaçlı taşıtlarda yüzde 53, kamyonette yüzde 52,4, otomobilde yüze 51,4, minibüste yüzde 50,9, kamyonda yüzde 31,5 ve otobüste yüzde 21,1 azalırken, motosiklette yüzde 28,7 ve traktörde yüzde 12,2 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,2 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 98,5, otomobilde yüzde 73,6, kamyonda yüzde 68,3, kamyonette yüzde 67,9, otobüste yüzde 61,1, minibüste yüzde 6,9 ve motosiklette yüzde 4,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 43,1 geriledi.

Şubatta 53 bin 135 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirilirken, 4 bin 648 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 48 bin 487 arttı.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 843 bin 550 taşıtın yüzde 72,5'ini otomobil, yüzde 16,5'ini kamyonet, yüzde 3,3'ünün motosiklet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,6'sı Renault, yüzde 11,9'u Fiat, yüzde 8,3'ü Volkswagen, yüzde 8,1'i Toyota, yüzde 6,4'ü Peugeot, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 5'i Skoda, yüzde 4,5'i Hyundai, yüzde 4,4'ü Honda, yüzde 3,8'i Seat, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3'ü Kia, yüzde 3'ü Opel, yüde 2,7'si Ford, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 1,8'i BMW, yüzde 1,3'ü Nissan, yüzde 0,8'i Jeep, yüzde 0,7'si Volvo ve yüzde 3,7'si diğer markalardan oldu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 32 bin 53 otomobilin yüzde 44,7'si benzin, yüzde 43,1'i dizel, yüzde 7,7'si LPG yakıtlı, yüzde 4,5'i elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti.

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 598 bin 885 otomobilin ise yüzde 38,2'sinin dizel, yüzde 37,2'sinin LPG'li, yüzde 24,1'inin benzinli, yüzde 0,1'inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,3'ünün ise yakıt türü bilinmiyor.

Trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 29'unun 1501-1600, yüzde 28,8'inin 1401-1500, yüzde 20,3'ünün 1300 ve altı, yüzde 16'sının 1301-1400, yüzde 4,9'unun 1601-2000, yüzde 1'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olması dikkati çekti.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,6'sının beyaz, yüzde 23,3'ünün gri, yüzde 6,7'sinin kırmızı, yüzde 6'sının siyah, yüzde 5,9'unun mavi olduğu görülürken, geriye kalan kısım diğer renklerden oluştu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:04 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih'te tarihi kapalı çarşıda kuyumcu soygunu
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi         
17:03
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı         
17:01
Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir         
17:01
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu         
16:56
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi         
16:49
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek         
16:44
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadın metroda panolara tükürdü Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadın metroda panolara tükürdü         
16:28
İletişim Başkanı Altun sokağa çıkma yasağı hakkında konuştu: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz İletişim Başkanı Altun sokağa çıkma yasağı hakkında konuştu: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz         
16:22
İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı İspanya'da 12 bin 298 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
16:05
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti         
15:51
Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı         
15:47
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı         
15:36
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak         
15:26
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi         
15:21
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı         
15:15
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti         
15:10
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi         
15:06
Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti         
15:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak         
14:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi         
14:59
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı         
14:54
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor         
14:52
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı         
14:49
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi         
14:37
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu         
14:32
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi         
14:20
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi         
14:12
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 17:22:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafiğe 1 ayda 53 bin 135 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]