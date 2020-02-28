Trafiğe 1 ayda 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trafiğe 1 ayda 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Trafiğe 1 ayda 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı

6 saat önce

Trafiğe ocak ayında 94 bin 540 aracın kaydı yapılırken, 5 bin 233 aracın trafikten kaydı silindi.

Trafiğe 1 ayda 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı, System.String[]

Trafiğe ocak ayında 94 bin 540 aracın kaydı yapılırken, 5 bin 233 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı ocakta 89 bin 307 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artışla 22 milyon 922 bin 164'ten 23 milyon 245 bin 409'a yükseldi. Bunların yüzde 54,1'i otomobil, yüzde 16,4'ü kamyonet, yüzde 14,4'ü motosiklet, yüzde 8,2'si traktör, yüzde 3,6'sı kamyon, yüzde 2,1'i minibüs, yüzde 0,9'u otobüs, yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 94 bin 540 olarak gerçekleşti. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 16,4 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör, yüzde 1,9 ile kamyon, yüzde 1,2 ile minibüs, yüzde 0,7 ile otobüs ve yüzde 0,3 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 arttı. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 134,8, kamyonette yüzde 98,9, kamyonda yüzde 87,2, otomobilde yüzde 58, otobüste yüzde 30,6, minibüste yüzde 24,6 olarak gerçekleşti. Ocakta traktör kaydında yüzde 32 ve motosiklette yüzde 13,9 azalma oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 arttı. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 138,3, traktörde yüzde 85,9, otomobilde yüzde 48,6, minibüste yüzde 45, kamyonette yüzde 33,1, kamyonda yüzde 26,3, otobüste yüzde 7,6, motosiklette yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

Ocakta 94 bin 540 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirilirken, 5 bin 233 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 89 bin 307 arttı.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 856 bin 697 taşıtın yüzde 73,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 2,8'ini motosiklet, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,4'ü Fiat, yüzde 16,8'i Renault, yüzde 9,2'si Dacia, yüzde 9'u Volkswagen, yüzde 6,1'i Peugeot, yüzde 5,2'si Toyota, yüzde 4,7'si Hyundai, yüzde 4'ü Opel, yüzde 4'ü Honda, yüzde 3,8'i Ford, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 2,5'i Citroen, yüzde 2'si Nissan, yüzde 1,9'u BMW, yüzde 1,3'ü Kia ve yüzde 7,7'si diğer markalardan oluştu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 66 bin otomobilin yüzde 45,8'i dizel, yüzde 43,9'u benzinli, yüzde 8,1'i LPG yakıtlı, yüzde 2,2'si elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 567 bin 543 otomobilin ise yüzde 38,2'sinin dizel, yüzde 37,2'sinin LPG'li, yüzde 24,2'sinin benzinli, yüzde 0,1'inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,3'ünün ise yakıt türü bilinmiyor.

Trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 28,6'sının 1501-1600, yüzde 28,2'sinin 1401-1500, yüzde 22'sinin 1300 ve altı, yüzde 16,3'ünün 1301-1400, yüzde 3,9'unun 1601-2000, yüzde 1'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olması dikkati çekti.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,8'inin beyaz, yüzde 22,4'ünün gri, yüzde 6,6'sının kırmızı, yüzde 5,4'ünün siyah, yüzde 5,4'ünün mavi olduğu görülürken, yüzde 4,4'ü diğer renklerden oluştu.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ocak'ta dış ticaret açığı %94,3 artarak 4 milyar 448 milyon dolara yükseldi
Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da uçuş trafiği azaldı Ambalaj ve elektronik eşyada beyanname verme için son tarih 2 Mart Cenevre Otomobil Fuarı koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Son Dakika Haberleri
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!
15:32 Ünlü isimler, 33 şehidimizin ardından konserlerini iptal etti
14:02 Picasso'nun "Jacqueline'nin Portresi" tablosu 6,5 milyon Euro'ya satışta

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 17:33:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafiğe 1 ayda 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]