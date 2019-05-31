Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 213 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 aracın kaydı silindi.

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 213 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 23 milyon 8 bin 927'ye yükseldi.

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisanda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 54 bin 322 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 55,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 25,4 ile motosiklet, yüzde 11,4 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 8,5 minibüste yüzde 44,7 otobüste yüzde 22,6 kamyonette yüzde 18,2 motosiklette yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 10,7 özel amaçlı taşıtlarda yüzde 59 traktörde ise yüzde 5,2 artış yaşandı.

Nisanda geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında ise yüzde 44,2 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 45,7 minibüste yüzde 76,5 otobüste yüzde 56,7 kamyonette yüzde 50 kamyonda yüzde 60,9 motosiklette yüzde 28,5 traktörde ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 95,3 artış oldu.

Ocak-nisan döneminde 213 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6 arttı.

Devri yapılan araçlar

Nisanda devri yapılan toplam 661 bin 504 taşıt içinde otomobil yüzde 70,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,2'si dizel, yüzde 24,7'si benzin yakıtlı, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrit olurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 29 bin 927 otomobilin yüzde 18'inin Fiat, yüzde 16,1'inin Renault, yüzde 8,7'sinin Volkswagen, yüzde 6,9'unun Peugeot, yüzde 6'sının Hyundai, yüzde 5,4'ünün Toyota, yüzde 5,1'inin Ford, yüzde 4,2'sinin Dacia, yüzde 4'ünün Honda, yüzde 3,8'inin Nissan olduğu, yüzde 21,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 510 otomobilin yüzde 38,1'i 1501-1600, yüzde 27,2'si 1401-1500, yüzde 16,8'i 1301-1400, yüzde 11,3'ü 1300 ve altı, yüzde 5,4'ü 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,4'ü beyaz, yüzde 23,6'sı gri, yüzde 7,2'si siyah, yüzde 5,6'sı kırmızı ve yüzde 10,2'si diğer renklerden oluştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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