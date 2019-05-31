Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı
43 dakika önce
Türkiye'de ocak-nisan döneminde 213 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 aracın kaydı silindi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:53
'de ocak-nisan döneminde 213 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6 arttı. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yıla göre yüzde 2 artarak 23 milyon 8 bin 927'ye yükseldi.
MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı
Sosyal medya kullanıcısı, Vildan Atasever'le nişanlısının önceden kanka olduğunu iddia etti
Nisan'da dış ticaret açığı yüzde 55,6 azaldı
Oğlundan ayrı kalmak istemeyen Fahriye Evcen, evine spor salonu yaptırdı