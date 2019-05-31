Son Dakika Haberleri: Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı
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Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı

43 dakika önce

Türkiye'de ocak-nisan döneminde 213 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 aracın kaydı silindi.

Trafiğe 4 ayda 213 bin 541 aracın kaydı yapıldı, System.String[]
Türkiye'de ocak-nisan döneminde 213 bin 541 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6 arttı. Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yıla göre yüzde 2 artarak 23 milyon 8 bin 927'ye yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:53 
Türkiye, Ekonomi
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