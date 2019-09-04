Trafiğe 7 ayda 380 binden fazla aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde 380 bin 834 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 220 bin 979 arttışla temmuz sonunda 23 milyon 86 bin 900 oldu.