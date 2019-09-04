Son Dakika Haberleri: Trafiğe 7 ayda 380 binden fazla aracın kaydı yapıldı
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Trafiğe 7 ayda 380 binden fazla aracın kaydı yapıldı

13 dakika önce

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde 380 bin 834 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 taşıtın kaydı silindi.

Trafiğe 7 ayda 380 binden fazla aracın kaydı yapıldı, System.String[]

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde 380 bin 834 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 159 bin 855 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 220 bin 979 arttışla temmuz sonunda 23 milyon 86 bin 900 oldu.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:54 
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