Trafiğe 7 ayda 526 bin 939 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika

Trafiğe 7 ayda 526 bin 939 aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde 526 bin 939 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 28 bin 373 taşıtın kaydı silindi.

Trafiğe 7 ayda 526 bin 939 aracın kaydı yapıldı, System.String[]

Türkiye'de ocak-temmuz döneminde 526 bin 939 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 28 bin 373 taşıtın kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 498 bin 566 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 2,5 artarak 23 milyon 86 bin 900'den 23 milyon 653 bin 515'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 138 bin 883 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 59,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 22,4 ile motosiklet, yüzde 11,7 ile kamyonet, yüzde 3,3 ile traktör takip etti. Araçların yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtların oluşturduğu görüldü.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 82,6 arttı. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 250,4, otomobilde yüzde 165, kamyonette yüzde 103,1, kamyonda yüzde 86, otobüste yüzde 69,7, minibüste yüzde 53,1, motosiklette yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Traktörde ise yüzde 10,2 azalma görüldü.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 105,4 artış görüldü. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 545,7, otobüste yüzde 205,2, minibüste yüzde 171,7, kamyonette yüzde 168,1, otomobilde yüzde 116, traktörde yüzde 79,7, kamyonda yüzde 72,4 ve motosiklette yüzde 65 oldu.

Ocak-temmuz döneminde 526 bin 939 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 28 bin 373 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 498 bin 566 arttı.

Devri yapılan araçlar

Temmuzda devri yapılan toplam 995 bin 755 taşıt içinde otomobil yüzde 72,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 15,1 ile kamyonet, yüzde 6 ile motosiklet, yüzde 2,1 ile traktör, yüzde 1,9 ile kamyon, yüzde 1,9 ile minibüs, yüzde 0,4 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 otomobilin yüzde 47,8'inin benzin, yüzde 43,1'inin dizel, yüzde 6'sının LPG yakıtlı, yüzde 3,1'inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 797 bin 195 otomobilin ise yüzde 38,3'ünün dizel, yüzde 37,1'inin LPG, yüzde 24,2'sinin benzin yakıtlı, yüzde 0,2'sinin elektrikli veya hibrit olduğu kaydedildi. Yakıt türü bilinmeyen ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,9'unun Renault, yüzde 15,8'inin Fiat, yüzde 6,9'unun Volkswagen, yüzde 5,9'unun Dacia, yüzde 5,1'inin Skoda, yüzde 4,9'unun Audi, yüzde 4,6'sının Toyota, yüzde 4,4'ünün Opel, yüzde 4,1'inin Peugeot, yüzde 4'ünün Hyundai, yüzde 3,6'sının Honda, yüzde 3,5'inin Ford, yüzde 2,9'unun Citroen, yüzde 2,7'sinin BMW, yüzde 2,3'ünün Mercedes-Benz, yüzde 2,1'inin Volvo, yüzde 2,1'inin Seat, yüzde 1,9'unun Kia, yüzde 0,9'unun Nissan, yüzde 0,6'sının Suzuki ve yüzde 2,9'unun diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 30,6'sı 1401-1500, yüzde 25,7'si 1501-1600, yüzde 23,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,6'sı 1301-1400, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip araçlar oldu.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 49'u beyaz, yüzde 25,8'i gri, yüzde 7,4'ü siyah, yüzde 7'si mavi, yüzde 6,6'sı kırmızı, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,6'sı diğer renklerden oluştu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trafiğe 7 ayda 526 bin 939 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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