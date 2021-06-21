Malatya'da trafiğe açık alanda paten kullanan Yunus Emre D. (13) isimli çocuk, paten sürdüğü sırada önüne çıkan halk otobüsünün altında kaldı. Çevredekilerin büyük korkuyla yanına koştuğu çocuk, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Çukurdere Mahallesi'nde öğle saatlerinde Ahmet Ş. yönetimindeki 44 FY 457 plakalı halk otobüsünün önüne, bir anda patenle kayan Yunus Emre D. çıktı. Patenle kendisini durduramayan Yunus Emre, seyir halindeki otobüsün altında kaldı.
Yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus Emre D.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü Ahmet Ş. ise gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik - Son Dakika