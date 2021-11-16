Üye Girişi
Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar - Son Dakika

Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar

16.11.2021 10:19

Hasdal - İstanbul Havalimanı yolunun trafiğe açık olduğu saatlerde 1 cip ve 2 otomobil, yan yana durarak yolu trafiğe kapattı. Yarışa başlayan şahısların diğer araçlara makas attığı anlarda da korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul'da sık sık yaşanan trafik magandalığı olayı bu sefer bambaşka bir boyuta taşındı.Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.

TRAFİĞİ KAPATTILAR

Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marcao: Kendimi kontrol edemedim 10:10 Marcao: Kendimi kontrol edemedim Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde 10:02 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde Üç Kuruş dizisinde 2 ay önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy anıldı 09:46 Üç Kuruş dizisinde 2 ay önce hayatını kaybeden Ferhan Şensoy anıldı
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var 09:35 Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe: Husumetlileri var Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu 09:27 Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi 08:40 MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı 08:02 Hazal Kaya yeni projelerini anlattı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu 07:22 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu

Son Dakika Haberleri
10:19 Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar
10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık
10:10 Marcao: Kendimi kontrol edemedim
10:04 ABD askerleri İstanbul'a hayran kaldı
10:01 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde
10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı
09:42 Meteoroloji uyardı! Yağmur ve sis etkili olacak
09:40 Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında
09:37 Yemek Sepeti: Hacklendik, fidye istediler
09:37 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar
Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık         
10:14
ABD askerleri İstanbul'a hayran kaldı ABD askerleri İstanbul'a hayran kaldı         
10:04
Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı         
10:00
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı Taksiciler bir olup demir sopa ile müşteriye saldırdı         
09:33
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak         
09:22
Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin         
08:29
Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı Kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı         
07:46
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şaşkınlığı! Dünya Kupası biletini play-off'lardan yakalayacak         
00:58
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 10:22:23. #1.12#
SON DAKİKA: Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement