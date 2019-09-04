Son Dakika Haberleri: Trafiğe aldırmadan yol ortasında dans etti, araba çarptı
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Trafiğe aldırmadan yol ortasında dans etti, araba çarptı

1 saat önce

ABD'de müziğin ritmine kendisini kaptırarak yol ortasında dans eden bir gence, otomobil çarptı.

Trafiğe aldırmadan yol ortasında dans etti, araba çarptı, System.String[]
ABD'de müziğin ritmine kendisini kaptırarak yol ortasında dans eden bir gence, otomobil çarptı. Kazayı, gencin dansını kaydeden arkadaşları görüntüledi.
Sosyal medyada çokça yorum alan olayın, New York'un Brooklyn bölgesinode meydana geldiği belirtildi. Görüntülerde akşam saatlerinde bir caddede sırtında Jamaika bayrağı ile siyahi bir gencin dans etmekte olduğu görülüyor. Arkadaşlarının kaydettiği görüntülerde, üzerinde olduğu yoldaki araçları umursamadan dans eden gence, hızla gelen bir otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerde en son, kaza ile beraber gencin yol kenarına savrulduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gencin dans etmesi
Otomobilin çarpması
Gencin yol kenarına savrulması


Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn, New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
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