Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu - Son Dakika

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu

30.12.2020 10:21
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu, System.String[]

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan verilere göre, Türkiye'de Kasım ayında 102 bin 636 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu. Erzincan'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 61 bin 348 adet taşıtın %47,7'sini otomobil, %2,6'sını minibüs, %0,8'ini otobüs, %18,9'unu kamyonet, %3,2'sini kamyon, %14,2'sini motosiklet, %0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, %12'sini ise traktör oluşturdu. Erzincan Kasım ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 61 348 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 63. sırada yer aldı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %12,0'ını motosiklet, %5,9'unu traktör, %2,0'ını kamyon %0,5'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %10,3 azaldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste %19,1, traktörde %5,1 artarken, motosiklette %33,4, özel amaçlı taşıtlarda %13,7, minibüste %13,3, kamyonette %8,4, kamyonda %8,2 ve otomobilde %6,2 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %52,9 arttı.

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda %108,9, traktörde %81,8, kamyonette %81,0, otomobilde %51,3, motosiklette %27,8, otobüste %27,2, özel amaçlı taşıtlarda %20,2 artarken minibüste %27,0 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 24 milyon 64 bin 532 oldu.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,2'sini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,1'ini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 663 bin 614 adet taşıtın devri yapıldı.

Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,7'sini otomobil, %16,6'sını kamyonet, %5,5'ini motosiklet, %4,1'ini traktör, %2,3'ünü kamyon, %2,2'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde 953 bin 605 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %56,9 artarak 953 bin 605 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %86,0 azalarak 42 bin 494 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 911 bin 111 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %49,7'si benzin yakıtlıdır.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 547 bin 37 adet otomobilin %49,7'si benzin, %41,4'ü dizel, %5,4'ü LPG yakıtlı olup, %3,5'i elektrikli veya hibrittir. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 44 bin 176 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel, %36,8'i LPG, %24,4'ü benzin yakıtlı olup, %0,3'ü elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

Ocak-Kasım döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 547 bin 37 adet otomobilin %30,0'ı 1401-1500, %24,0'ı 1501-1600, %24,0'ı 1300 ve altı, %15,0'ı 1301-1400, %5,9'u 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 258 bin 278'i beyaz renklidir.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 547 bin 37 adet otomobilin %47,2,'si beyaz, %26,8'i gri, %7,4'ü mavi, %7,0'ı kırmızı, %6,9'u siyah, %1,6'sı turuncu, %1,3'ü kahverengi, %0,6'sı sarı, %0,3'ü yeşil renkli iken %0,8'i diğer renklerdedir. - ERZİNCAN

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu
Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu

Minibüs, Traktör, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tüm Türkiye'nin yüreği kan ağlıyor; 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban gitti Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Aşk söylentileri doğru çıktı! Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük aşkının çektiği fotoğrafı paylaştı İki eşli, 9 çocuk babası hakkındaki taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Son Dakika! Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı
Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı Galatasaray, Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başladı         
11:00
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak         
10:26
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor         
10:19
Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı         
10:09
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti Kesik baş cinayetinde kan donduran ifadeler: Taşla annesinin kafasına vurdu, döner bıçağıyla boğazını kesti         
09:45
Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın: Kapıyı açan polis 6'sı çocuk 7 kişiyle karşılaştı         
09:26
Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada Aylin Sözer'i öldüren katil Kemal Delbe'nin binaya giriş anı kamerada         
08:47
İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de ulaştı         
08:35
Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi         
08:21
Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'de         
07:04
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış Canice katledilen Aylin Sözer'le ilgili yeni detay! 2 gün boyunca evinde esir alınmış         
23:51
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı         
20:55
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 11:22:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 61 bin 348 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei