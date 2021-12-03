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Trafiğe girmek istemeyen taksici ilginç bir teklifte bulundu - Son Dakika

Trafiğe girmek istemeyen taksici ilginç bir teklifte bulundu

03.12.2021 12:24

İstanbul Beşiktaş'ta Maçka'dan Kuruçeşme'ye trafik sebebiyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları araçtan indirdi. Kendisine tepki gösterilmesi üzerine bir yolcuya "Gel sen sür" diyen taksicinin bu teklifi tepkiyle karşılandı.

Maçka'dan Kuruçeşme'ye trafik nedeniyle gitmek istemeyen taksi sürücüsü yolcuları araçtan indirdi. Mesafenin trafik nedeniyle 26 dakika süreceğini söyleyen taksici, 'Senin şoförlüğün var mı' Gel sen sür arabayı" dedi.

ARAÇTAN İNMELERİNİ SÖYLEDİ

Yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olay Beşiktaş'ta yaşandı. Maçka'dan Kuruçeşme'ye gitmek isteyen iki kişi, bir taksiyi durdurdu. Kuruçeşme'ye gideceklerini söylemeleri üzerine taksi sürücüsü yolculara yolculuk süresinin 26 dakika olduğunu söyleyerek yolcuları araçtan indirmek istedi.

"GEL SEN SÜR ARABAYI"

26 dakika sürede havalimanına gittiğini söyleyen taksi sürücüsü yolcuya, 'Senin şoförlüğün var mı' Gel sen sür arabayı" dedi. Taksici, gitmemekte ısrar edince yolcular şikayetçi olacaklarını söyleyerek taksiden indi.

Trafiğe girmek istemeyen taksi sürücüsünden yolcuya 'Gel sen sür' teklifi
Trafiğe girmek istemeyen taksi sürücüsünden yolcuya 'Gel sen sür' teklifi
Trafiğe girmek istemeyen taksi sürücüsünden yolcuya 'Gel sen sür' teklifi
Trafiğe girmek istemeyen taksici ilginç bir teklifte bulundu

Beşiktaş, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafiğe girmek istemeyen taksici ilginç bir teklifte bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafiğe girmek istemeyen taksici ilginç bir teklifte bulundu - Son Dakika
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