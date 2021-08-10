Trafiğe kapalı tünelde feci kaza! Ceset, 1 gün boyunca bulunamadı - Son Dakika

Rize'de çalışmalar nedeniyle trafiğe kapalı olan ve asfaltının bir bölümü olmayan tünelde meydana gelen kazayla ilgili tüyler ürperten detay, kazaya ilişkin kamera kayıtları incelenince anlaşıldı. Güvenlik kamerasının kaza kaydını bir gün önce aldığının görülmesiyle birlikte, kazada ölen araç sürücüsü Abdurrahman Gedikli'nin cansız bedeninin bir gün boyunca araçta beklediği ortaya çıktı.

ARABA HURDAYA DÖNDÜ

İlçeye bağlı Sivrikaya köyünde meydana gelen kazada Erzurum'un İspir ilçesi istikametinden Rize istikametine gelen ve trafiğe kapalı olan tünele giren Abdurrahman Gedikli kontrolündeki 54 TP 993 plakalı araç, tünel içerisinde bulunan 50 santimetrelik çalışma alanındaki duvara hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönenen aracın sürücü Gedikli, olay yerinde hayatını kaydetti. Rize Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince cansız bedeni araç içerisinden çıkarılan Gedikli'nin Trabzon ili Akçaabat ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ 1 GÜN BOYUNCA BEKLEDİ

Öte yandan kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kahreden detayı da ortaya çıkardı. Dün ölü olarak bulanan Abdurrahman Gedikli'nin 7 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00 sularında kazayı gerçekleştirdiği, geçtiğimiz Salı gününden beri asfalt yenileme çalışması için kapalı olan Ovit Tüneli'nde hafta sonu nedeniyle çalışma olmamasından kaynaklı cansız bedeninin bugün bulunduğu ortaya çıktı.

TÜNEL İÇİNDE ANİDEN HIZLANDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, dubaları saat 16.02'de yavaşça geçerek kural ihlali yapan sürücü Gedikli'nin trafiğe kapalı tünelin içerisinde bir anda hızlandığı ve zeminde olan 50 santimetre derinliğinde yaklaşık 30 metre uzunluğundaki boşluğu görmeyerek saat 16.03'te beton zemine çarptığı kaydedildi.