TRAFİĞE KAPATILAN YOLA GİREN MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika
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TRAFİĞE KAPATILAN YOLA GİREN MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 2 YARALI

16.07.2022 00:18

DÜZCE'de, yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yola giren motosikletin devrildiği kazada sürücü ile arkasında bulunan kız arkadaşı yaralandı.

DÜZCE'de, yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yola giren motosikletin devrildiği kazada sürücü ile arkasında bulunan kız arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşıyla gezmeye çıkan Ömer Kut yönetimindeki 81 EU 250 plakalı motosiklet, yol yapım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan ve mıcır dökülen yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Kut ve Ayşe C., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRAFİĞE KAPATILAN YOLA GİREN MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: TRAFİĞE KAPATILAN YOLA GİREN MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika
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