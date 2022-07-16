Kaza, saat 22.30 sıralarında Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşıyla gezmeye çıkan Ömer Kut yönetimindeki 81 EU 250 plakalı motosiklet, yol yapım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan ve mıcır dökülen yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Kut ve Ayşe C., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TRAFİĞE KAPATILAN YOLA GİREN MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika

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