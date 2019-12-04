Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ekim'de yıllık yüzde 78.6 arttı

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Ekim'de trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 153 bin 556 adet taşıtın;

yüzde 54.1'ini otomobil,

yüzde 16.4'ünü kamyonet,

yüzde 14.3'ünü motosiklet,

yüzde 8.2'sini traktör,

yüzde 3.7'sini kamyon,

yüzde 2.1'ini minibüs,

yüzde 0.9'unu otobüs,

yüzde 0.3'ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ekim'de aylık yüzde 29.8 artarken, söz konusu artış;

otomobilde yüzde 51,

minibüste yüzde 8.0,

kamyonette yüzde 53.9,

kamyonda yüzde 34.8,

traktörde yüzde 19 olurken,

otobüste yüzde 8.2,

motosiklette yüzde 16.7,

özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13.3 azalma görüldü.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.6 artarken, bu artış;

otomobilde yüzde 134,

minibüste yüzde 42.1,

kamyonette yüzde 74.4,

kamyonda yüzde 109.9 ve

- motosiklette yüzde 21.1 olurken,

otobüste yüzde 3.0,

özel amaçlı taşıtlarda yüzde 70.5

traktörde yüzde 19.6 azaldı.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 68 bin 69 taşıt içinde otomobil yüzde 63.7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17.7 ile motosiklet, yüzde 11 ile kamyonet ve yüzde 4.6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3.0'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde 540 bin 469 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 258 bin 848 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 281 bin 621 adet arttı.

Ekim ayında devri yapılan toplam 919 bin 501 adet taşıt içinde otomobil yüzde 73.4 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.4 ile kamyonet, yüzde 4.1 ile motosiklet ve yüzde 2.8 ile traktör takip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4.3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 515 bin 979 adet otomobilin yüzde 37.8'i dizel, yüzde 37.5'si LPG yüzde 2434'ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0.1'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 oldu.

(Grafik&Tablo)