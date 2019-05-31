Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Nisan'da yüzde 44.2 azaldı

– Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.2 azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Nisan'da trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 8 bin 927 adet taşıtın;yüzde 54.2'sini otomobil,yüzde 16.4'ünü kamyonet,yüzde 14.1'ini motosiklet,yüzde 8.2'sini traktör,yüzde 3.7'sini kamyon,yüzde 2.1'ini minibüs,yüzde 1.0'ini otobüs,yüzde 0.3'ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44.2 gerilerken, söz konusu düşüş;otomobilde yüzde 45.7,minibüste yüzde 76.5,otobüste yüzde 56.7,kamyonette yüzde 50,kamyonda yüzde 60,9traktörde yüzde 56.8 olurken,özel amaçlı taşıtlarda yüzde 95.3 artış görüldü.Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen aya göre yüzde 7.5 azalırken, bu düşüş;otomobilde yüzde 8.5,minibüste yüzde 44.7,otobüste yüzde 22.6,kamyonette yüzde 18.2,motosiklette yüzde 1.1 oldu. Bu dönemde kamyonda yüzde 10.7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 59 ve traktörde de yüzde 5.2 artış görüldü.Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 54 bin 322 taşıt içinde otomobil yüzde 55.1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 25.4 ile motosiklet, yüzde 11.4 ile kamyonet ve yüzde 4.6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3.5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Ocak-Nisan döneminde 213 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6 adet arttı.Nisan ayında devri yapılan toplam 661 bin 504 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16.3 ile kamyonet, yüzde 5.0 ile motosiklet ve yüzde 3.0 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4.9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 adet otomobilin yüzde 37.7'si LPG, yüzde 37.2'si dizel, yüzde 24.7'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0.01'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 oldu.Nisan'da trafiğe kaydı yapılan 29 bin 927 adet otomobilin yüzde 18'inin Fiat, yüzde 16.1'inin Renault, yüzde 8.7'sinin Volkswagen, yüzde 6.9'unun Peugeot, yüzde 6.0'sının Hyundai, yüzde 5.4'ünün Toyota, yüzde 5.1'inin Ford, yüzde 4.2'sinin Dacia, yüzde 4.0'ünün Honda, yüzde 3.8'inin Nissan olduğu, yüzde 21.9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü. (Grafik&Tablo)

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