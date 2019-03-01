Trafiğe Kaydı Yapılan Araç Sayısı Ocak'ta Yıllık Yüzde 43.4 Düştü

– Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43.4 düşüşle, geçen yılın aynı dönemindeki 117 bin 477'den, 66 bin 486'ya geriledi.

– Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43.4 düşüşle, geçen yılın aynı dönemindeki 117 bin 477'den, 66 bin 486'ya geriledi.



Ocak ayında 10 bin 243 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 56 bin 243 adet artışla 22 milyon 922 bin 164 adete yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısındaki yüzde 43.4'lük düşüş;



otomobilde yüzde 39.9,



minibüste yüzde 52.1,



otobüste yüzde 11.7,



kamyonette yüzde 54.6,



kamyonda yüzde 62.8,



motosiklette yüzde 10.9,



özel amaçlı taşıtlarda yüzde 66.2,



traktörde yüzde 67.8 olarak gerçekleşti.



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18.5 artarken bu artış;



otomobilde yüzde 16.5,



minibüste yüzde 12.3,



otobüste yüzde 35.1,



kamyonette yüzde 68.8,



kamyonda yüzde 124.6,



motosiklette yüzde 21.9 olurken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28.1 ve traktörde de yüzde 64.3 düşüş oldu.



Ocak ayı sonunda trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 22 milyon 922 bin 164 olurken, söz konusu taşıtların;



yüzde 54.3'ünü otomobil,



yüzde 16.4'ünü kamyonet,



yüzde 14'ünü motosiklet,



yüzde 8.2'sini traktör,



yüzde 3.7'sini kamyon,



yüzde 2.1'ini minibüs,



yüzde 1.0'ini otobüs,



yüzde 0.3'ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan toplam 66 bin 486 taşıt içinde otomobil yüzde 66.8 ile ilk sırada yer alırken otomobili sırasıyla yüzde 17.5 ile kamyonet, yüzde 8.9 ile motosiklet, yüzde 2.3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4.5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TÜİK'e göre Ocak ayında 66 bin 486 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 10 bin 243 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi ve böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 56 bin 243 adet arttı.



Devri yapılan toplam 507 bin 17 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.6 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17.4 ile kamyonet, yüzde 3.3 ile motosiklet, yüzde 3.3 ile traktör takip etti. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde 37.8'i LPG, yüzde 37'si dizel, yüzde 24.9'u benzin yakıtlı, yüzde 0.05'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 olarak hesaplandı.



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 44 bin 406 adet otomobilin;



yüzde 18.3'ünün Renault,



yüzde 16.4'ünün Fiat,



yüzde 9.0'unun Volkswagen,



yüzde 5.8'inin Peugeot,



yüzde 5.5'inin Honda,



yüzde 5.2'sinin Nissan,



yüzde 4.8'inin Ford,



yüzde 4.8'inin Hyundai,



yüzde 4.5'inin Dacia,



yüzde 3.5'inin Skoda olduğu, yüzde 22.3'ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü. (Tablo ve Grafik) - İstanbul

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