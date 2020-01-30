Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık'ta yüzde 13.2 arttı

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre 13.2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Aralık'ta trafiğe kaydı yapılan 63 bin 536 adet taşıtın;

yüzde 65.8'ini otomobil

yüzde 12.3'ünü kamyonet

yüzde 11.5'ini motosiklet

yüzde 6.4'ünü traktör

yüzde 1.5'ini kamyon

yüzde 1.5'ini minibüs

yüzde 0.8'ini otobüs ve

yüzde 0.2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Aralık'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artarken bu artış;

Kamyonda yüzde 51.5

Motosiklette yüzde 49.7

Minibüste yüzde 30.6

Kamyonette yüzde 13

Otobüste yüzde 11.3

Otomobilde 9.6 olarak yaşanırken,

Özelamaçlı taşıtlarda yüzde 27 ve

Traktörde yüzde 2.5 azaldı.

Aralık'ta Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5.3 azalırken,taşıtlardan;

motosiklette yüzde 24.1,

- otomobilde yüzde 5.0,

- kamyonda yüzde 4.0,

kamyonette yüzde 3.3 azalış gerçekleşirken,

özel amaçlı taşıtlarda yüzde 43.6,

otobüste yüzde 38.7,

minibüste yüzde 37.8 ve

traktörde yüzde 24.1 arttı.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların sayısı 23 milyon 156 bin 975 olurken, bunun

yüzde 54'ünü otomobil,

yüzde16.4'ünü kamyonet,

yüzde 14.4'ünü motosiklet,

yüzde 8.2'sini traktör,

yüzde 3.7'sini kamyon,

yüzde 2.1'ini minibüs,

yüzde 0.9'unu otobüs ve

yüzde 0.3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Verilere göre Aralık'ta;

Devri yapılan 1 milyon 22 bin 892 adet taşıtın ; yüzde 73.3'ünü otomobil, yüzde 16.3'ünü kamyonet, yüzde 3.1'ini traktör, yüzde 2.7'sini motosiklet, yüzde 2.0'ını kamyon, yüzde 1.9'unu minibüs, yüzde 0.6'sını otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15.4'ü Renault , yüzde 13.9'u Fiat , yüzde 9.3'ü Volkswagen , yüzde 7.5'i Peugeot , yüzde 7.2'si Hyundai, yüzde 5.1'i Skoda , yüzde 4.9'u Honda , yüzde 4.1'i Dacia , yüzde 3.9'u Ford , yüzde 3.6'sı Opel ve yüzde 25.2'si diğer markalardan oluştu.

Verilere göre Ocak-Aralık döneminde;

Bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25.7 azalarak 671 bin 131 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 48.3 artarak 380 bin 77 adet oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 291 bin 54 adet arttı.

Trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin yüzde 54.6'sını dizel, yüzde 36.2'sini benzin, yüzde 5.8'ini LPG yakıtlı olup, yüzde 3.4'ünü elektrikli veya hibrit taşıt oluşturdu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 503 bin 49 adet otomobilin ise yüzde 38.1'ini dizel, yüzde 37.3'ünü LPG, yüzde 24.2'sini benzin yakıtlı taşıtlar oluştururken, yüzde 0.1'i elektrikli veya hibrit taşıt oluşturdu. Yakıt türü bilinmeyen otomobiller ise yüzde 0.3'ü oluşturuyor.

Trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin yüzde 36.6'sı 1501-1600, yüzde 28.7'si 1401-1500, yüzde 13.7'si 1300 ve altı, yüzde 13.6'sı 1301-1400, yüzde 6.1'i 1601-2000, yüzde 1.1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Trafiğe kaydı yapılan 386 bin 748 adet otomobilin yüzde 53.8'i beyaz, yüzde 24.1'i gri, yüzde 67'si siyah ve yüzde 5.8'i kırmızı iken yüzde 9.6'sı diğer renklerdedir.

Türkiye'de 2019 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 23 milyon 156 bin 975 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13.8 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12.8, minibüslerde 13.7, otobüslerde 13.5, kamyonetlerde 11.7, kamyonlarda 16.6, motosikletlerde 13.5, özel amaçlı taşıtlarda 12.7 ve traktörlerde 23.9 oldu. (Grafik - Tablo)