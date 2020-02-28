Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta yüzde 48,8 arttı

Ocak ayında 94 bin 540 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ocakta bir önceki aya göre yüzde 48,8 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 ocak dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 69,8'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini motosiklet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,2'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 48,8 arttı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 134,8, kamyonette yüzde 98,9, kamyonda yüzde 87,2, otomobilde yüzde 58,0, otobüste yüzde 30,6, minibüste yüzde 24,6 artarken, traktörde yüzde 32,0 ve motosiklette yüzde 13,9 azaldı.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,2 arttı. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 138,3, traktörde yüzde 85,9, otomobilde yüzde 48,6, minibüste yüzde 45,0, kamyonette yüzde 33,1, kamyonda yüzde 26,3, otobüste yüzde 7,6, motosiklette yüzde 5,7 arttı.



Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ocak ayı sonu itibarıyla 23 milyon 245 bin 409 oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ocak ayında 856 bin 697 adet taşıtın devri yapıldı



Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 73,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 3,0'ını traktör, yüzde 2,8'ini motosiklet, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Ocak ayında 66 bin 1 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,4'ü Fiat, yüzde 16,8'i Renault, yüzde 9,2'si Dacia, yüzde 9,0'ı Volkswagen, yüzde 6,1'i Peugeot, yüzde 5,2'si Toyota, yüzde 4,7'si Hyundai, yüzde 4,0'ı Opel, yüzde 4,0'ı Honda, yüzde 3,8'i Ford, yüzde 3,4'ü Skoda, yüzde 2,5'i Citroen, yüzde 2,0'ı Nissan, yüzde 1,9'u BMW, yüzde 1,3'ü Kia ve yüzde 7,7'si diğer markalardan oluştu.



Trafikteki toplam taşıt sayısı ocak ayında 89 bin 307 adet arttı



Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 42,2 artarak 94 bin 540 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 48,9 azalarak 5 bin 233 adet oldu. Böylece ocak ayında trafikteki toplam taşıt sayısı 89 bin 307 adet arttı.



Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 45,8'i dizel yakıtlı



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 1 adet otomobilin yüzde 45,8'i dizel, yüzde 43,9'u benzin, yüzde 8,1'i LPG yakıtlı olup, yüzde 2,2'si elektrikli veya hibrit oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 567 bin 543 adet otomobilin ise yüzde 38,2'si dizel, yüzde 37,2'si LPG, yüzde 24,2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 oldu.



Ocak ayında en fazla 1501-1600 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 1 adet otomobilin yüzde 28,6'sı 1501-1600, yüzde 28,2'si 1401-1500, yüzde 22,0'ı 1300 ve altı, yüzde 16,3'ü 1301-1400, yüzde 3,9'u 1601-2000, yüzde 1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



Ocak ayında kaydı yapılan otomobillerin 36 bin 846'sı beyaz renklidir



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 66 bin 1 adet otomobilin yüzde 55,8'i beyaz, yüzde 22,4'ü gri, yüzde 6,6'sı kırmızı ve yüzde 5,4'ü siyah, yüzde 5,4'ü mavi iken yüzde 4,4'ü diğer renklerdedir. - İSTANBUL