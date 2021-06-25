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Trafiğe 5 ayda 502 bin 973 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika

Trafiğe 5 ayda 502 bin 973 aracın kaydı yapıldı

25.06.2021 10:14
Trafiğe 5 ayda 502 bin 973 aracın kaydı yapıldı, System.String[]

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde 502 bin 973 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 17 bin 146 taşıtın kaydı silindi.

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde 502 bin 973 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 17 bin 146 taşıtın kaydı silindi. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 485 bin 827 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 24 milyon 628 bin 96 oldu.

Bu araçların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2'sini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 76 bin 877 oldu. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 49,9 ile otomobil ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 27,9 ile motosiklet, yüzde 12,4 ile kamyonet, yüzde 6,1 ile traktör, yüzde 2,9 ile kamyon, yüzde 0,4 ile otobüs, yüzde 0,3 ile minibüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 25 azaldı. Söz konusu oran özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8 artarken, minibüste yüzde 69,8, otobüste yüzde 42,1, kamyonette yüzde 31,5, otomobilde yüzde 31,2, traktörde yüzde 23,3, kamyonda yüzde 20,9 ve motosiklette yüzde 4,5 azaldı.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 251,9, kamyonda yüzde 189,4, kamyonette yüzde 107,3, otomobilde yüzde 68,5, traktörde yüzde 21,8, otobüste yüzde 13,5, motosiklette yüzde 10,2 artarken minibüste yüzde 29 azaldı.

Mayıs ayında 457 bin 1 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 66,2'sini otomobil, yüzde 16,6'sını kamyonet, yüzde 8,7'sini motosiklet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 38 bin 328 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,3'ü Renault, yüzde 13,3'ü Fiat, yüzde 10,6'sı Volkswagen, yüzde 7,3'ü Toyota, yüzde 5,6'sı Hyundai, yüzde 5,'i Skoda, yüzde 4,7'si Honda, yüzde 4,6'sı Opel, yüzde 4,4'ü Citroen, yüzde 4,4'ü Peugeot, yüzde 3,9'u Mercedes-Benz, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 3,2'si Seat, yüzde 3'ü Ford, yüzde 3'ü Kia, yüzde 2,3'ü BMW, yüzde 2,3'ü Audi, yüzde 1,5'i Volvo, yüzde 1,1'i Nissan, yüzde 0,5'i Land Rover ve yüzde 2,5'i diğer markalardan oluştu.

İlk 5 ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 61,2 arttı

Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 61,2 artarak 502 bin 973, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 8,3 azalarak 17 bin 146 oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 485 bin 827 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 291 bin 297 otomobilin yüzde 59'unun benzin, yüzde 27,8'inin dizel, yüzde 7,9'unun elektrikli veya hibrit, yüzde 5,3'ünün de LPG yakıtlı olduğu kayıtlara geçti. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 387 bin 183 otomobilin ise yüzde 38,1'i dizel, yüzde 36,3'ü LPG, yüzde 24,9'u benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü elektrikli veya hibrit yakıtlı olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 oldu.

Ocak-mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 291 bin 297 otomobilin yüzde 31,3'ünün 1401-1500, yüzde 26,2'sinin 1300 ve altı, yüzde 19'unun 1301-1400, yüzde 16,2'sinin 1501-1600, yüzde 6,2'sinin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,5'inin beyaz renkli olduğu görüldü.

Trafiğe 5 ayda 502 bin 973 aracın kaydı yapıldı

Kamyonet, Otomobil, Traktör, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trafiğe 5 ayda 502 bin 973 aracın kaydı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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