Trafiği aksatan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika
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Trafiği aksatan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

35 dakika önce

Trafiği aksatan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Çorum-Samsun karayolunda araçların yolda kalmasına neden olurken, buzlanma kazaları beraberinde getirdi.

Trafiği aksatan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

ÇORUM - Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Çorum- Samsun karayolunda araçların yolda kalmasına neden olurken, buzlanma kazaları beraberinde getirdi.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası Çorum'da hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Çorum Samsun karayolunda yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Trafiğin aksadığı karayolunda polis ve jandarma ekipleri araçları yol kenarlarına depolarken, Karayolları ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Yağışlı haza kazaları da beraberinde getirdi. Çorum- Ankara karayolu Koparan mevkiinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan Mustafa A. yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazada sürücü araçta bulanan İlhan, Gülseren ve Kamil Y ile, M.G yaralandı. Çorum-Ankara karayolunda meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(BÖ-TG-MÇ-Y)

Trafiği aksatan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Türkiye, Samsun, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
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