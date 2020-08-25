Trafiği de pandemi vurdu - Son Dakika

Trafiği de pandemi vurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı ulaşım araştırmasına göre pandemi nedeniyle kentteki toplu ulaşım kullanım oranı yarıya azaldı.

Trafiği de pandemi vurdu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı ulaşım araştırmasına göre pandemi nedeniyle kentteki toplu ulaşım kullanım oranı yarıya azaldı. Özel araç kullanımın yüzde 25 artması sonucunda ortalama hızlar düştü, seyahat süreleri uzadı. Başkan Tunç Soyer, sonbaharda ortaya çıkması muhtemel trafik yükünü azaltacak çözümler üretilmesi yolunda İzmir'in 'fikir birliği' yapması gerektiğini söyledi. Soyer'in İzmir Valiliğine sunduğu öneriler arasında farklı mesai saatleri uygulaması da yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte son aylarda artan trafiğin nedenlerini ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla ulaşım araştırması yaptırdı. Pandemi öncesi toplu ulaşım araçlarını her gün kullananların yüzde 44,3'ünün kullanım sıklığını değiştirmediği belirlendi. Salgın endişesiyle toplu ulaşım araçlarından uzaklaşanların oranı ise toplamda yüzde 55,7'yi buldu. Bu grubun yüzde 34,2'sinin kullanım sıklığını azalttığı anlaşıldı. Yüzde 21,5'lik kesimin ise toplu ulaşımdan tamamen koptuğu; bunların yüzde 53,6'sının da "özel araç" kullanmaya başladığı anlaşıldı.

Özel araç sayısı yüzde 25 arttı

Pandemi öncesi her gün toplu ulaşım sisteminden faydalanan katılımcılar üzerinden yapılan değerlendirmede, kent içi trafiğe yüzde 24-26 arasında değişen oranlarda otomobil girişi olduğu saptandı. Başka bir ifadeyle pandemi öncesi toplu ulaşım araçlarından faydalanan her 4 kişiden birinin artık özel otomobiliyle ulaşım sağladığı belirlendi.

İZUM verileri de destekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) verileri de kentte artan araç sayısını tam olarak ortaya koyuyor. Örneğin kentin en yoğun akslarından Yeşildere Caddesi'nden bir saatte geçen araç sayısı geçen yılın ekim ayında ortalama 5.447 iken, bu yılın temmuz ayında 6.544'e yükseldi. 2019 yılının eylül ayı ile 2020 yılının temmuz ayları kıyaslandığında, trafikteki araç sayısının yüzde 20 arttığı görülüyor. Bu durum seyir hızını da düşürüyor. Eylül 2019 ile temmuz 2020 ayları kıyaslandığında ana arterlerde ortalama seyir hızının yüzde 11 düştüğü belirtiliyor. Buna bağlı olarak ise trafik yoğunluğu ve seyahat süreleri artıyor. Aynı dönemde ortalama seyahat süresinin yüzde 17 arttığı görülüyor.

Toplu ulaşıma güvenoyu

Öte yandan araştırmada, toplu ulaşım araçlarını kullananların memnuniyeti de ölçüldü. Katılımcıların yüzde 77,9'u hizmet kalitesinden memnun olduğunu belirtti. Pandemi önlemleri kapsamında hayata geçirilen "yeşil koltuk", maskematik, araçlara, duraklara ve istasyonlara el dezenfeksiyon kutuları ve sosyal mesafe işaretleri gibi uygulamaların ise yüzde 70 oranında memnuniyet oluşturduğu belirlendi.

Her sefer sonrası temizlik

Yoğunluğu artan araç trafiğine yönelik çözümün, özel araç kullanımını minimize etmek olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Toplu ulaşım araçlarını kullanma gerekliliği ortada. Pandemi nedeniyle haklı olarak hemşehrilerimizde büyük endişe var. Ancak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki tüm toplu ulaşım araçlarımız her gün, her seferin ardından temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Gün sonunda da çok daha ayrıntılı dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Çünkü biz halkımızın sağlığından da sorumluyuz ve özellikle pandemi döneminde bu konuda çok daha hassasız" dedi.

"İzmir bunu tartışmalı"

Okulların açılması ve mevsimsel nedenlerle başka kentlerde bulunan vatandaşların kente dönmesiyle birlikte trafikte çok daha yoğun bir tabloyla karşı karşıya kalınacağını belirten Başkan Soyer, "Bu konuda kent olarak şimdiden çözüm yolları düşünmek ve hazırlıklı olmak zorundayız" diye konuştu. Bu zorluğun ortak akılla ve çözüm odaklı katılımla aşılabileceğini kaydeden Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya kentlerinde gördüğümüz 'farklı mesai saatleri' uygulamasını, tam da bu dönemde İzmir'in de tartışması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin mesai saatleri aynı anda başlayıp aynı anda bitmemeli. Bu, bırakın pandemi dönemini, normal zamanlarda bile trafiğe büyük yük getiriyor. İnsanlarımıza ciddi sıkıntı ve vakit kaybı yaşatıyor. Böyle bir uygulamaya gitmemiz, pik saatlerde toplu ulaşım araçlarımızda yaşanan yoğunluğu da büyük ölçüde azaltacaktır. Bu konuda yetkili olan, belirleyici ve yönlendirici olabilecek tek kurum İzmir Valiliğidir. Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger'in koordinasyonunda, ticaret ve sanayi odalarımızın, sendikalarımızın, ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelmesi çok iyi olabilir. Hazırlanacak bir acil eylem planı, kış aylarında oluşabilecek trafik yüküne ve sıkıntısına büyük ölçüde çözüm olacaktır. Takdir Sayın Valimizindir. Bu konuda hazırladığımız bir dosyayı da kendisine sunduk." - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:31

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trafiği de pandemi vurdu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Albayrak, "Doğal gaza indirim ne zaman olur?" sorusuna yanıt verdi: 2023'ten önce olması için uğraşıyoruz Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı Bakan Albayrak, keşfedilen doğal gazın 5-6 milyar dolara çıkarılacağı iddialarına yanıt verdi Güleda'nın ailesinin avukatı: Mektup cinayetin tasarlanarak işlendiğinin en temel kanıtı Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'in 500 bin lirası gasp edildi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı E-5'te meydana gelen kaza sonrası taraflar birbirine girdi! Yumruklar konuştu Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Roma, Chelsea'den ayrılan Pedro ile sözleşme imzaladı Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi Kullandığı traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti         
17:56
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı         
16:53
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı         
16:45
Oyuncak ayıyla poz vererek Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı         
15:44
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti         
15:25
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu         
14:52
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi         
14:41
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu         
14:19
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek         
13:30
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı         
12:48
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var         
12:32
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti         
12:19
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı         
12:07
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı         
12:05
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı         
11:17
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu         
11:15
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar         
11:11
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü         
11:08
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
10:41
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı 7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı         
10:10
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada         
10:06
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın         
10:03
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi         
10:02
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi         
09:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir         
09:39
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı         
09:31
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler         
09:19
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
08:40
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı         
08:21
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu         
05:55
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 21:56:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trafiği de pandemi vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei