Trafiği durdurup, halay çekenlere 10 bin lira ceza - Son Dakika

Trafiği durdurup, halay çekenlere 10 bin lira ceza

BURSA'da, düğün konvoyundaki grup trafiği durdurup, yol kenarında halay çekti.

BURSA'da, düğün konvoyundaki grup trafiği durdurup, yol kenarında halay çekti. Görüntülere sosyal medyada tepki yağarken, polis halay çekenleri tespit edip, koronavirüs önlemlerini hiçe saydıkları ve trafik düzenini bozdukları için 10 bin 400 TL para cezası uyguladı.

Bursa'da, dün İzmir- Ankara karayolu Merinos Kavşağı'ndan geçen düğün konvoyundakiler, araçlarını durdurdu. Trafiğin akışını engelleyen konvoydan bir grup ise, otomobillerinden açılan yüksek sesteki müzik ile yolun kenarında halay çekmeye başladı. Trafik akışının aksaması sürücülerin tepkilerine neden olurken, aynı zamanda maskesiz halay çekenler koronavirüs için alınan önlemleri hiçe saydı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler, sosyal medyada da tepki çekti. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler, 8 otomobili ve halay çekenleri tek tek tespit etti.Kimlikleri tespit edilen kişilere, trafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması gerekçesiyle toplam 10 bin 400 TL para cezası uygulandı.

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Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafiği durdurup, halay çekenlere 10 bin lira ceza - Son Dakika
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