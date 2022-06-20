Trafiği kapatan düğün konvoyuna haklı isyan: "Hakkımı helal etmiyorum" - Son Dakika
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Trafiği kapatan düğün konvoyuna haklı isyan: "Hakkımı helal etmiyorum"

20.06.2022 09:18

Trafiği kapatan düğün konvoyuna haklı isyan: "Hakkımı helal etmiyorum"BURSA Bursa'da şehirlerarası yolu kapatan düğün konvoyu müzik açarak halay çekti.

Trafiği kapatan düğün konvoyuna haklı isyan: "Hakkımı helal etmiyorum"

BURSA Bursa'da şehirlerarası yolu kapatan düğün konvoyu müzik açarak halay çekti. Trafiği kapatanları cep telefonu ile kayıt altına alan vatandaşın 'hakkımı helal etmiyorum' demesi dikkat çekti.

Olay, İnegöl ilçesi Bursa- Eskişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyuna katılan kişiler şehirlerarası yolu keserek halay çektiler. Diğer sürücülerin kornalarına aldırış etmeden oynadılar. Trafikteki sürücü yolu kesen düğüncülere 'hakkımı helal etmiyorum' diyerek tepki gösterdi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafiği kapatan düğün konvoyuna haklı isyan: 'Hakkımı helal etmiyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafiği kapatan düğün konvoyuna haklı isyan: "Hakkımı helal etmiyorum" - Son Dakika
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