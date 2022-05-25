Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti

25.05.2022 16:55
Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti

ÇORUM'da sürücünün caddeye hatalı park ettiği minibüs nedeniyle trafik akışı kilitlendi.

ÇORUM'da sürücünün caddeye hatalı park ettiği minibüs nedeniyle trafik akışı kilitlendi. Aracı başına gelen sürücü, kendisine ceza kesip, "Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah" diyen polisten özür diledi.

Kentte, Gazi Caddesi'nde ismi bilinmeyen sürücünün hatalı park ettiği minibüs nedeniyle trafik akışı aksadı. Halk otobüsü de daralan yoldan geçemeyince trafik durdu, caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye gelen trafik polis ekipleri hatalı park eden sürücüye ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika sonra aracı başına gelen sürücüye, ekiplerce cezai işlem uygulandı. Bu sırada görevli polisin "Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah size" demesi üzerine sürücü özür diledi. 384 TL ceza kesilen sürücü, aracıyla caddeden ayrılınca ulaşım da yeniden normale döndü.


Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti
Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti
Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti
Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti
Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti
Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti
Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti
Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti
YORUMLAR
500
Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı Tarihi binadan 320 bin liralık eşya çalan hırsızlar yakalandı Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim yapıldı Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim yapıldı
Kaynak: DHA

Minibüs, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:20 Eski Başbakan Khan'ın protestro çağrısı sonrası Pakistan'da polisten halka sert müdahale: Onlarca kişi gözaltına alındı
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:11:15. #1.12#
SON DAKİKA: Trafiği kilitledi, polis 'Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah' diyerek ceza kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement