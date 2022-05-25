Trafiği kitleyen sürücüyü polis böyle uyardı; - Son Dakika
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Trafiği kitleyen sürücüyü polis böyle uyardı;

25.05.2022 17:08
Trafiği kitleyen sürücüyü polis böyle uyardı;

Çorum'da aracını hatalı park eden bir sürücü trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Çorum'da aracını hatalı park eden bir sürücü trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

Gazi Caddesi üzerinde bir sürücü aracını ikinci park yaparak uzaklaştı. Bu sırada duraktan yolcu alan halk otobüsü çıkamayınca trafik kilitlendi. Sürücünün yanlış parkı nedeniyle caddede uzun bir araç kuyruğu oluşurken trafikte kilitlendi. Olay yerine gelen trafik polisi sürücüye ulaşarak aracının başına gelmesini istedi.

Bir süre sonra araç başına gelen sürücüyü uyaran trafik polisi, "Çok güzel yere bırakmışsınız maşallah size tebrik ediyorum" dedi. Bir süre sonra araç başına gelen sürücüyü uyaran trafik polisi, "Çok güzel yere bırakmışsınız Maşallah size tebrik ediyorum" dedi. Hiç bir şey olmamış gibi aracının başına gelerek gülen sürücü polis memurundan özür diledi.

Vatandaşlarda polis memuruna destek vererek, "Herkesin hakkına giriyorsun, bu kul hakkıdır" sözleriyle sürücüye tepkilerini dile getirdiler. - ÇORUM

Trafiği kitleyen sürücüyü polis böyle uyardı;
Trafiği kitleyen sürücüyü polis böyle uyardı;
Trafiği kitleyen sürücüyü polis böyle uyardı;

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Kaynak: İHA

Tragger, Çorum, Polis, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafiği kitleyen sürücüyü polis böyle uyardı; - Son Dakika


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