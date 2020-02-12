Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı - Son Dakika

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı

6 saat önce

Trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 2 motosiklet sürücüsü yakalandı.

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı, System.String[]

Trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 2 motosiklet sürücüsü yakalandı.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kentte bazı motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.


Görüntüleri inceleyen polis, 34 BGF 895 plakalı motosiklet sürücüsü A.İ.Ç. ve 06 GC 9157 plakalı motosiklet sürücüsü M.A'yı yakaladı.


Sürücü A.İ.Ç'ye, sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18, yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 235 olmak üzere toplam 2 bin 253 lira ceza kesildi.


Sürücü M.A'ya tek elle motosiklet kullanmaktan 288, trafik kurallarına uymamaktan 132, zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamaktan 132 olmak üzere 552 lira ceza verildi.


Ayrıca M.A'nın sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.


Gözaltına alınan sürücüler adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine sevk edildi.

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:10 Kaynak: AA
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