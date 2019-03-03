Trafiği Tehlikeye Düşüren Sürücü Yakalandı

Trabzon'da trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.

Trabzon'da trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sosyal medya aracılığıyla 06 VZB 49 plakalı aracın trafikte tehlikeli olarak seyrettiği ve trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu araç ve sürücüsü yakalandı.



Sürücü hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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