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Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı

14 dakika önce

İstanbul'da düğün konvoyunda makas atarak ve "drift" yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düğün konvoyunda makas atarak ve "drift" yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Basın Ekspres yolunda düğün konvoyundaki araç sürücülerinin tehlikeli şekilde araç kullanmaları ile Başakşehir'de bir araç sürücüsünün yolu trafiğe kapatıp drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürmesi görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, düğün konvoyundaki araç sürücüleri E.R, M.A.D. ve S.D. ile drift yapan sürücü M.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan düğün konvoyundaki sürücülere trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2'şer lira, drift yapan sürücüye de 6 bin 12 lira para cezası verildi.
Sürücü belgelerine 6 ay el konulan şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere Güneşli Polis Merkezi ile Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.
Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:05 Kaynak: AA
Başakşehir, İstanbul, Güncel
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