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Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı

49 dakika önce

İstanbul'da düğün konvoyunda kural ihlali yapıp trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücü gözaltına alındı.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı, System.String[]

İstanbul'da düğün konvoyunda kural ihlali yapıp trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafiği tehlikeye düşüren sürücüler F.S, G.G, A.U, U.K ile E.Ö.Z'nin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, sürücü G.G'ye "Işıklı, sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak" maddesinden bin 2 lira, sürücüler A.U ve U.K'ye, "Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" maddesinden 412'şer lira, sürücü E.Ö.Z'ye "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10 lira, "Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmaktan" 235 lira para cezası kesildiği ve sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alındığı kaydedildi.

Ayrıca, sürücü E.Ö.Z.ye ait aracın 60 gün süreyle trafikten men edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Askerlik Kanunu'na muhalefet suçundan aranması olduğu belirtilen F.S'ye de "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi, kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 5 bin 10 TL para cezası kesildiği ve sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alındığı belirtildi.

Açıklamada, sürücülerden E.Ö.Z. ve F.S. hakkında ayrıca "Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden işlem başlatıldı.

Açıklamada, incelenen görüntülerden teker yakan motosiklet sürücüsünün ise kimlik bilgilerinin tespit edildiği ve firari olan şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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