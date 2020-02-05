Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı - Son Dakika

Ümraniye'de asker uğurlama konvoyunda yolu kapatıp trafiği tehlikeye attıkları öne sürelen 4 şüpheli yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Ümraniye'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin yolu trafiğe kapatıp tehlikeli araç kullanmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücüleri S.Ş, F.K, B.Ş. ve A.S'yi yakaladı.

Şüphelilerin her birine, gereksiz duraklamak, araçtan inmek, kamunun huzurunu bozmak ve gürültüden 396 lira para cezası kesildi.

Ayrıca S.Ş. ve F.K'nin sürücü belgeleri geçici olarak iptal edildi.

Şüpheliler adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.