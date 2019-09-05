Son Dakika Haberleri: Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye gözaltı
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Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye gözaltı

2 saat önce

Bakırköy'de, trafikte makas atarak ilerleyen ve bir araca çarpıp kaçtığı öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

Bakırköy'de, trafikte makas atarak ilerleyen ve bir araca çarpıp kaçtığı öne sürülen sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, D100 Karayolu Bakırköy mevkisinde trafikte makas atarak ilerleyen ve bir araca çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Aracın plakasını belirleyen ekipler, sürücü M.E'yi gözaltına aldı.

Sürücüye, ehliyet belgesi emniyet birimlerinde olduğu halde araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2 lira, kazayı yetkililere bildirmemek ve kaza yerinden ayrılmaktan 235 lira olmak üzere toplam 3 bin 255 lira para cezası kesildi.

Şüpheli adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

İstanbul, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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