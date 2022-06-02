Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi - Son Dakika
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Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi

02.06.2022 14:44

Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi Erzurum'da 18 yaşındaki bir genç kız intihar etmek için köprüye çıktı.

Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi

ERZURUM - Erzurum'da 18 yaşındaki bir genç kız intihar etmek için köprüye çıktı. Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişiminde bulunan genç kızı polis ekipleri ikna ederek köprüden indirdi.

Olay, saat 12.00 civarında Çat Yolu üzerinde meydana geldi. 18 yaşındaki G.U., Çat Yolu üzerinde bulunan Mevlana Köprülü Kavşağı'na geldi. Genç kızın intihar edeceğine gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun trafiğin olduğu Çat Yolu ise trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri hemen atlama yatağını açarak önlemlerini aldı. Olay yerinde 112 sağlık ekipleri ise hazırda bekledi.

Uzun süren çabalardan sonra polis ekipleri G.U.'yu ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Olay sonrası polis ekipleri Çat Yolu'nu kontrollü bir şekilde trafiğe açtı.

G.U. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi
Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi
Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi
Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi
Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi
Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi
Trafiğin yoğun olduğu köprüde intihar girişimi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

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