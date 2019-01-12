Son Dakika Haberleri: Trafik akışında sorun olan binalar kamulaştırıldı

Trafik akışında sorun olan binalar kamulaştırıldı

6 dakika önce

Karabağlar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından, Refet Bele Mahallesi 9125 sokak ile 9125/7 sokak üzerinde bulunan binaların kamulaştırılması yapılarak, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkımı gerçekleştirildi.

Trafik akışında sorun olan binalar kamulaştırıldı, System.String[]

Karabağlar'da yol genişletme ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kamulaştırılan 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkıma katılan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da çalışmalar devam ederken incelemelerde bulundu.

Çalışmaları ayrıca CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, Refet Bele Mahalle Muhtarı Hatice Akar, Tahsin Yazıcı Mahalle Muhtarı Selim Arı ve Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Muharrem Gülgü de takip etti.

Mahallemize hayırlı olsun

Bu üç binanın hem trafik sıkışıklığına neden olması,hem de geçiş güvenliğini tehlikeye atmasından dolayı kamulaştırılarak yıkıldığını belirten Başkan Selvitopu, "Binalar yıkıldıktan sonra hem yol düzene girecek, hem de bir kısmı yeşil alan olmak üzere diğer alanlar da farklı olarak düzenlenip Refet Bele halkının kullanımına sunulacak. Özellikle trafik yönünden büyük bir rahatlık sağlayacak. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:30 Kaynak: Bültenler

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Selvitopu, Karabağlar, Güncel
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