Olaya karışan 34 BUF 758 plakalı araç sürücüsü Ahmet Kaan K, 34 HM 7616 plakalı araç sürücüsü Onur Y. ve 34 JDC 81 plakalı araç sürücüsü Recai E.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "ses/müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak", "saygısızca araç kullanmak", "araçları trafik akışını engelleyecek şekilde yavaş sürmek" ve "filmli cam kullanımı" maddeleri gereğince 1699 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafik akışını engelleyip çevreye rahatsızlık veren 3 sürücüye para cezası - Son Dakika

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