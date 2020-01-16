Trafik akışını kolaylaştırmak için duba çalışması - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Trafik akışını kolaylaştırmak için duba çalışması - Son Dakika

Trafik akışını kolaylaştırmak için duba çalışması

6 saat önce

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bazı noktalarında duba çalışması gerçekleştirildi.

Trafik akışını kolaylaştırmak için duba çalışması, System.String[]

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin bazı noktalarında duba çalışması gerçekleştirildi.


İl Trafik Komisyonu kararı gereği Cumhuriyet Caddesi ve Kaya Sokak'ta trafik akışını kolaylaştırmak amacıyla duba çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca araçların yanlış park uygulamalarını engellemek amacıyla bazı bölgelerde demir duba çalışması yapıldı.


Esnaf ve vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Fen İşleri Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
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