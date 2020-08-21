Trafik amirinden insanlık örneği: Yaralının başına güneş geçmesin diye gölge oldu - Son Dakika

Trafik amirinden insanlık örneği: Yaralının başına güneş geçmesin diye gölge oldu

- Trafik amirinden insanlık örneği: Yaralının başına güneş geçmesin diye gölge oldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazada bölge trafik istasyon amirinin tavrı büyük takdir topladı.

- Trafik amirinden insanlık örneği: Yaralının başına güneş geçmesin diye gölge oldu TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazada bölge trafik istasyon amirinin tavrı büyük takdir topladı. Malkara - Keşan yolunun Haliç Mahallesi civarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Malkara Bölge Trafik ekipleri, kaza yerinde trafik güvenliğini sağladı. 112 ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Malkara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mehmet Sait Engin de, yaralıların başında bekleyip güneşe karşı gölge oldu. İstasyon Amiri Engin'in örnek davranışı büyük takdir topladı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:01

Kaynak: İHA

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