AFYONKARAHİSAR - Trafik Birim Amirleri İç Anadolu-Ege-Akdeniz Bölge Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, 2020'de Karayolu Trafik Güvenliğinin birinci etabının tamamlandığını belirterek, "100 bin kişi başına oranladığınızda 2010 yılındaki 13,4'lük can kaybı, bugün 5,8'e düşmüştür. Bu da yüzde 56,6'lık bir azalmadır. Oysa biz bu hedefi 2019 yılının sonunda yakaladık."dedi.

Yavuz, Afyonkarahisar'da termal bir otelde düzenlenen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da video konferans yöntemiyle katıldığı Trafik Birim Amirleri İç Anadolu-Ege- Akdeniz Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda, trafiğin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlattı.

Trafiğin bütün dünyanın bir sorunu olduğunu aktaran Yavuz, "Dünyanın bu sorununa bir çözüm bulma adına Birleşmiş Milletler ile Dünya Sağlık Örgütüne üye ülkeleri, küresel halk sağlığı olarak kabul edilen trafikle ilgili atılması gereken adımları önceliklendirdiler. Dünyada her yıl 1 milyon 350 bin insanın canını kaybettiği ve yaklaşık 78 milyon civarında da kalıcı sakatlıkların yaşandığı bir gerçeklikten bahsediyoruz. Bunla mücadele sadece belli başlı kurumların görevi değildir." diye konuştu.

"Hedefimiz de 2050 yılında sıfır can kaybıdır"

Yavuz, bu halk sağlığı sorunuyla ilgili Türkiye'nin dünyaya, 2020 yılı sonuna kadar ülkedeki trafik kazalarında can kayıplarının yüzde 50'ye indirilmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler ile Dünya Sağlık Örgütüne güçlü bir söz verdiğini vurguladı.

Son yıllarda eğitim, sağlık ve ulaşım gibi pek çok alanda yapılan iyileştirmeler, trafik kazalarının azaltılmasında etkisinin çok büyük olduğuna dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Trafik disiplini eğitim, ulaştırma, sağlık ve denetim unsurundan oluşuyor. Bu ana unsurların kendi içerisinde senkronize olması lazım. Karayolu trafik güvenliğinin 2020 yılı sonu itibarıyla birinci etabı tamamlanmış oldu. Yüz bin kişi başına oranladığınızda 2010 yılındaki 13,4'lük can kaybı, bugün 5,8'e düşmüştür. Bu da yüzde 56,6'lık bir azalmadır. Oysa biz bu hedefi 2019 yılının sonunda yakaladık. Bunu da başta Cumhurbaşkanımız ile İçişleri Bakanımız olmak üzere bütün kesimlerin emekleri ve destekleriyle başardık. İnşallah, nihai hedefimiz de 2050 yılında sıfır can kaybıdır."

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de Türkiye'de geçmiş yıllara göre ulaşım alanında değişim yaşandığını belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın "Yayaya Yol Ver" ile "Kırmızı Düdük" projelerinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de bir konuşma yaptı.

Programa, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, daire müdürleri, 20 ilin emniyet müdür yardımcısı ve trafik şube müdürleri ile bazı trafik polisleri katıldı.