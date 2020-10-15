Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı - Son Dakika

Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı

15.10.2020 10:25
Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 2020'nin Ocak-Eylül döneminde meydana gelen 271 bin 787 kazada bin 681 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 2020'nin Ocak- Eylül döneminde meydana gelen 271 bin 787 kazada bin 681 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda yaralanan 173 bin 496 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Bursa'daki kazalarda 9 ayda 51 kişi hayatını kaybetti.

Ocak - Eylül döneminde alkol alıp direksiyona geçen 121 bin 93 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Alkollü bin 488 sürücü ise yaralamalı ve ölümlü kazaya karıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak- Eylül dönemine ait kaza istatistiklerini açıkladı. Trafik canavarının frene basmadığı geçen Eylül ayında 34 bin 128 kaza meydana geldi. 235 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 22 bin 782 kişi de yaralandı. Yılın 9 aylık döneminde ise ülke genelinde 271 bin 787 trafik kazası vakası yaşandı. Bin 681 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken yaralanan 173 bin 496 kişi de hastaneye kaldırıldı. Dokuz aylık dönemdeki 117 bin 165 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 9 bin 397 kazaya yayalar, 3 bin 668 kazaya araç kusurları, 656 kazaya yol ve bin 954 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 3 bin 15 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 488 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Aşırı hız yapan bin 225 sürücü ile yasak olan yere aracını park eden 654 sürücü de kazaya karıştı.

Bursa'da 9 ayda 51 kişi hayatını kaybetti

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesini kapsayan resmi kaza verilerine göre; yılın 9 aylık döneminde Ankara'da 96, Bursa'da 51, İstanbul'da 80 ve İzmir'de 101 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2020'nin ilk dokuz ayında 4 bin 110 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da, 51 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 bin 64 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerdeki kayıpla birlikte bilançonun daha da ağırlaştığı öğrenildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre; 9 aylık dönemde ülke genelinde 12 milyon 672 bin 742 sürücü ve yayaya para cezası kesildi. Ocak - Eylül döneminde alkol alıp direksiyona geçen 121 bin 93 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 825 bin 784 araç ise trafikten men edildi. - BURSA

Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı
Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı
Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı
Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı
Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı
Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı

Bursa, Eylül, Kaza, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik canavarı 9 ayda hiç durmadı - Son Dakika

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