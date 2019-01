Trafik Canavarı Kana Doymadı, 1 Yılda 3 Bin 373 Kişi Öldü

Türkiye'nin dört bir yanında hem polis hem de jandarma ekiplerinin aldıkları tedbir ve yapılan yollara rağmen trafik canavarı ocak söndürmeye devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında hem polis hem de jandarma ekiplerinin aldıkları tedbir ve yapılan yollara rağmen trafik canavarı ocak söndürmeye devam ediyor. 2018 yılında ülke genelinde meydana gelen 428 bin 74 trafik kazasında 3 bin 373 kişi kaza mahallinde hayatını kaybetti, 310 bin 109 kişi de yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı. Bir önceki yıl kaza yerindeki can kaybı 3 bin 530 olarak kayıtlara geçmişti.



Kural tanımaz sürücüler geçen yılda binlerce ocağa ateş düşürdü. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasındaki trafik kaza bilançosunu açıkladı. Kaza yerindeki can kayıtlarına göre 2018'de bir önceki yıla oranla düşüş yaşandı. Verilerine göre, 2018'in son ayı olan Aralık'ta ülke genelinde meydana gelen 32 bin 270 trafik kazasında 155 kişi can verdi, 18 bin 665 kişi de yaralandı. 2018'de ülke genelinde meydana gelen 428 bin 74 kazada 3 bin 373 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 310 bin 109 kişi de yaralandı. Geçen yılki kazalardan 11 bin 493'ü karşılıklı çarpışma, 20 bin 932'si ise arkadan çarpma şeklinde vuku buldu. 86 bin 287 kazaya tek araç, 88 bin 690 kazaya ise çift araç karıştı.



Sürücü kusurları kazalara damga vurdu



2018 yılında vuku bulan 192 bin 81 kazaya sürücü kusuru damga vururken 18 bin 103 kazaya ise yayalar davetiye çıkardı. Bin 300 kazada yol kusurlu bulunurken bin 571 kazaya da araç içerisindeki yolcuylar sebebiyet verdi. 4 bin 970 kazaya ise kırmızı ışıkta durmayan sürücüler sebebiyet verdi. Alkol alı direksiyona geçen 3 bin 283 sürücü de kazaya karıştı. Geçen yılki kazalardan 8 bin 468 kazaya bisiklet, 86 kazaya at arabası, 157 bin 758 kazaya otomobil karıştı.



En az can kaybı Siirt'te



2018 yılı boyunca meydana gelen trafik kazalarında olay yerindeki kayıpları kapsayan kara listenin son sırasında Siirt, Tunceli ve Batman son sırada bulunuyor. Bu üç ilde bir yıl boyunca vuku bulan kazalarda 5'şer kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Ardahan ve Kilis'te 6 can kaybı yaşanırken Kars'ta 8 kişi öldü.



Bursa'da ölen kişi sayısı 100'ü geçti



Ankara'da 199, İstanbul'da 154, İzmir'de 160, Bursa'da 77 kişi hayatını kaybetti. Bursa'daki 6 bin 598 ölümlü ve yaralamalı kazada 10 bin 229 kişi yaralandı. Hastanedeki ölümlerle birlikte Bursa'da geçen sene trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçtiği belirtiliyor.



Kural tanımayanlara 4,3 milyar lira ceza



Kural ihlali yapan 14 milyon 524 bin 688 sürücü, yaya ve yolcuya 4 milyar 367 milyon 571 bin 584 lira ceza kesildi. Kural çiğnedikleri MOBESE kameralarınca tesit edilen araçların plakalarına ise 2 milyar 783 milyon 957 bin 592 lira ceza yazıldı. Alkollü araç kullandıkları tespit edilen 146 bin 320 sürücüye ise ceza-i işlem uygulandı. Tam 1 milyon 15 bin 732 araç ise çeşitli kusurlar sebebiyle trafikten men edildi.



Öte yandan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, resmi verilerin sadece kaza yerindeki kayıpları kapsadığını, hastanelerdeki ölümlerle birlikte tablonun daha da karardığını duyurdu. Dernek açıklamasında sürücelere 'sabır' ve 'saygı' çağrısında bulunuldu. - BURSA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez

Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile İşbirliği Mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi

Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı