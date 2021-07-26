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Trafik canavarı yine can aldı - Son Dakika

Trafik canavarı yine can aldı

26.07.2021 10:46
Trafik canavarı yine can aldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şuhut Organize Sanayi Bölgesi yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E.K. idaresindeki 34 DK 5446 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Gökhan Sarıtaş idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Sarıtaş ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Sarıtaş'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sarıtaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sarıtaş'ın, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece denetimli tahliye edildi. - AFYONKARAHİSAR

Trafik canavarı yine can aldı
Trafik canavarı yine can aldı
Trafik canavarı yine can aldı
Trafik canavarı yine can aldı
Trafik canavarı yine can aldı
Trafik canavarı yine can aldı
Trafik canavarı yine can aldı

Karahisar, Otomobil, Hisarcık, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trafik canavarı yine can aldı - Son Dakika


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